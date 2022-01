Sony baut Autos: E-Mobilitätssparte offiziell gegründet, neuer Prototyp

Sony ist nun also auch offiziell dabei. Nachdem man zuletzt schon einen ersten Prototypen präsentierte, aber sich vor allem als Technologielieferant gab, steigt Sony jetzt mit der Gründung einer neuen Firmensparte offiziell breit in den Bereich der Elektromobilität ein.

Sony erkundet Bau eigener Fahrzeuge - und deren Vertrieb

Sony

Wie der japanische Elektronikkonzern Sony heute anlässlich der CES 2022 mitteilte, gründet das Unternehmen mit der Sony Mobility Inc. eine neue Tochterfirma, die sich auf Elektroautos konzentrieren soll. Dabei soll es ausdrücklich darum gehen, eigene E-Autos der Marke Sony auf den Markt zu bringen, verkündete Sony-Chef Kenichiro Yoshida.Das Interesse an Sonys bisherigen Ankündigungen zu dem Thema habe das Unternehmen dazu veranlasst, sich jetzt mit der kommerziellen Einführung eigener Fahrzeuge zu befassen. Man wolle mit den Wagen auch zeigen, wie man Kreativität und Technologie nutzen könne, um das Mobilitätserlebnis zu verändern, so Yoshida weiter.Sony hatte bereits vor zwei Jahren anlässlich der CES verlauten lassen, dass man sich mit dem Markt für Elektroautos befassen wolle. Im letzten Jahr zeigte man zur gleichen Messe dann mit dem Sony Vision-S den ersten Prototypen eines Fahrzeugs. In diesem Jahr nun macht der japanische Konzern mit der Gründung einer Tochterfirma ernst - und präsentierte auch noch einen zweiten EV-Prototypen namens Sony Vision-S 02.Der Sony Vision-S 02 Prototyp, bei dem es sich um eine Art SUV handelt, nutzt die gleiche Plattform wie das erste Modell, das die Form einer Limousine hat. Diese stammt vom österreichischen Partner Magna und nutzt zwei Antriebe von Bosch, die jeweils eine Leistung von 200 KW liefern. Sony selbst steuert allerhand eigene Technik bei, darunter diverse Kamera-Sensoren und LiDAR-Kameras für die Fahrassistenzsysteme. 5G-Unterstützung und Gesichtserkennung zur Identifikation des Nutzers, Sprach- und Gestensteuerung sind ebenfalls an Bord.Noch ist offen, wann und in welchem Umfang Sony beginnen will, seine Elektronautos zu bauen und zu vermarkten. Man testet den ersten Prototypen allerdings bereits seit Ende 2020 auf europäischen Straßen und führt Verifikationstests für die Sicherheits- und Bediensysteme und deren Kamera- und Sensoreinheiten durch.