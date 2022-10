Tesla-Konkurrenz: Sony und Honda wollen ab 2025 E-Autos verkaufen

Der japanische Elektronikkonzern Sony und der Autohersteller Honda haben angekündigt, dass sie ab der ersten Jahreshälfte 2025 beginnen wollen, Vorbestellungen für das gemeinsam entwickelte Elektroauto entgegenzunehmen. Auch eine Einführung in Europa wird erwogen.

Design und Ausstattung noch unbekannt

Wie Sony und Honda heute mitteilten, wird es erst ab 2025 möglich sein, das von dem gemeinsamen Joint-Venture-Unternehmen Sony Honda Mobility (SHM) entwickelte erste Elektroauto zu bestellen. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge soll dann ab dem Frühjahr 2026 zunächst in den USA beginnen. Damit machen die beiden Partner klar, dass man vor allem den Konkurrenten Tesla ins Visier nehmen will.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters erwägt Sony Honda Mobility auch einen Start in Europa, doch soll es dazu noch keine konkreten Pläne geben. Wir müssen uns also wohl darauf einstellen, dass das von SHM geplante erste Modell hierzulande noch länger auf sich warten lässt. Noch halten sich die Partner außerdem bedeckt, was das Design und die Ausstattung ihres ersten Elektroautos angeht.Vorerst fokussieren die beiden Hersteller sich mit dem Fahrzeug aber auf die oberen Preisklassen, da von einem "vergleichsweise hohen Preisbereich" die Rede ist. Honda wird das neue Elektroauto zunächst in den USA fertigen, wobei Sony primär die Entwicklung von Software und Sensoren für das Fahrzeug übernimmt. SMH will nach eigenen Angaben zunächst nur ein Autonomous Driving System mit Level 3 entwickeln, das Auto soll sich also nur in bestimmten Situationen selbst steuern können.SMH möchte für das Fahrzeug angeblich ein Monatsabo anbieten, in dessen Rahmen die Kunden Zugriff auf Entertainment-Inhalte und verschiedene andere Services erhalten. Auf diesem Weg würde das Unternehmen wiederkehrendes Einkommen generieren, wobei man auch neue Formen der Unterhaltung in Fahrzeugen anpeilt, darunter auch Virtual- und Augmented-Reality-Konzepte.Nach Angaben von SMH-Chef Yasuhide Mizuno will man die Entwicklung des Sony-Honda-Autos unter Hochdruck möglichst rasch vorantreiben, da das Jahr 2025 nach Einschätzung des Unternehmens die Wende hin zu Elektrofahrzeugen mit sich bringen wird. Sony hat bereits mehrere Konzeptfahrzeuge vorgestellt.