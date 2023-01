Fit im neuen Jahr: Acer stellt smarten Fahrrad-Schreibtisch vor

Mit dem eKinekt BD 3 versucht Acer die Bereiche New Work, Fitness und Nachhaltigkeit zu kombinieren. Der neue Fahrrad-Schreibtisch bietet dabei verschiedene Arbeits- und Sportmodi, eine eigene Smartphone-App und das Aufladen von Geräten mit Energie per Tretkraft.

Radeln für die Gesundheit und zum Stromsparen

Acer

Acer nutzt die Consumer Electronics Show ( CES 2023 ) in Las Vegas nicht nur, um sein Notebook-Lineup zu erneuern, der Hersteller ist zudem bekannt für seine vergleichsweise exotischen Produktideen. Vom 18.000 Euro teuren Gaming-Sessel über nachhaltige Laptops aus Plastikmüll bis hin zum jetzt vorgestellten Fahrrad-Schreibtisch.Dabei ist die Produktkategorie keine neue. Fitness-Begeisterte kombinieren seit vielen Jahren Laufbänder und Fahrräder mit ihren Schreibtischen im Büro oder im Home-Office. Allerdings ist es der erste Wurf eines IT-Unternehmens für den Mainstream- bzw. Massenmarkt.Die Acer eKinekt BD 3 getaufte Kombination aus Schreibtisch und stationärem Fahrrad liefert die beim Treten erzeugte kinetische Energie direkt über zwei USB-A- und einen USB-C-Anschluss aus. Diese können zum Aufladen verschiedener Geräte genutzt werden. Laut Hersteller erzeugt eine Stunde konstantes Radfahren bei 60 Umdrehungen pro Minuten bis zu 75 Watt. Details lassen sich einer Smartphone-App entnehmen, die über Fahrtdauer, Entfernung, Geschwindigkeit, verbrauchte Kalorien und die erzeugte Wattzahl informiert.Acers Fahrrad-Schreibtisch ist mit zwei Modi für Arbeit und Sport ausgestattet. Im Arbeitsmodus rückt die Tischplatte für eine aufrechte Sitzposition näher an den Sitz. Der Sportmodus sorgt hingegen für mehr Beinfreiheit und die Steigerung der Tretkraft, indem die Tischplatte vom Sitz aus weiter nach vorn verlagert wird. Weiterhin kann die Tisch- und Sitzhöhe individuell eingestellt werden, ein Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff und ein Getränkehalter sowie Taschenhaken gelten als Zusatzfunktionen.Der Acer eKinekt BD 3 Fahrrad-Schreibtisch soll voraussichtlich ab Juni 2023 in Europa zu einem Preis von 999 Euro (UVP) verkauft werden.