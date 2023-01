Sinnvoller Griff ins Klo: Withings zeigt smartes Urinlabor für zu Hause

Große IT-Unternehmen zeigen sich auf der CES 2023 mit neuen CPUs, Grafikkarten und TV-Geräten. Der französische Smart-Home-Hersteller Withings sorgt hingegen mit einem kuriosen und gleichzeitig praktischen Gadget für Aufsehen - einem Urinlabor für die heimische Toilette.

Alle drei Monate braucht es eine neue Kartusche

Withings

Ähnlich wie ein Toilettenstein hängt der Withings U-Scan in der Toilettenschüssel, um den Urin des Nutzers auf eine Vielzahl von Biomarkern hin zu analysieren. Der Hersteller selbst beschreibt sein neues Gerät als "erste freihändige vernetzte Urinanalyse für zu Hause." Mit einem Durchmessen von 90 Millimetern soll das "Gesundheitslabor" in jede Toilettenschüssel passen und direkt über das Smartphone eine Momentaufnahme des Körperhaushalts liefern.Über einen Temperatursensor erkennt der U-Scan, ob es sich um Urin oder aber normales Spülwasser handelt, mit dem das Mini-Labor nach jeder Toilettenbenutzung automatisch gereinigt werden soll. Die persönliche Signatur des Urins ermöglicht es zudem, verschiedene Nutzer zu analysieren und gesammelte Daten entsprechend über die Cloud den passenden Personen zuzuweisen.Zu Beginn setzt Withings auf zwei austauschbare Kartuschen. Eine für den weiblichen Zyklus (Cycle Sync) sowie zur Bestimmung des Ovulationsfensters und jene zur Erkennung von allgemeinen Biomarkern für Flüssigkeitszufuhr und Ernährung (Nutri Balance). Letztere analysiert unter anderem den pH-Wert für den Protein-Gemüse-Haushalt, Ketone für den Energiestoffwechsel und den Vitamin-C-Spiegel.Sämtliche Kennzahlen werden an die hauseigene Health Mate-App weitergeleitet, die mit einem In-App-Coaching kombiniert wird. Somit sollen wertvolle Tipps zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit gegeben werden. Withings U-Scan wird mit einem Akku betrieben, die Laufzeit soll drei Monate betragen. Auf eine ähnliche Nutzungsdauer sind auch die jeweiligen Kartuschen ausgelegt.Das smarte Gadget soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 erhältlich sein und mit etwa 500 Euro zu Buche schlagen. Über ein Abo werden Kartuschen für monatlich ca. 30 Euro automatisch nach Hause geliefert. Der Einzelpreis pro Kartusche dürfte somit rein rechnerisch bei ca. 90 Euro liegen.