Acer Predator Orion 7000: Neue Gaming-PCs mit Alder Lake & RTX 3090

Im Rahmen des Next@Acer-Events kündigt der taiwanische Hersteller die Predator Orion 7000-Reihe an. Die Gaming-Desktop-PCs werden mit neuen Intel Core-Prozessoren der Alder Lake-Generation (12. Gen.) und Nvidia-Grafikkarten bis hin zur GeForce RTX 3090 ausgestattet.

PCIe 4.0-SSDs, 2.5G-LAN, Wi-Fi 6 und vieles mehr

Acers Predator Orion 7000-PCs richten sich in diesem Jahr an Gamer mit High-End-Ansprüchen und werden aus diesem Grund mit neuen, übertaktbaren Intel Core i7- und Core i9-CPUs der 12. Generation (Alder Lake-S) bestückt. Weiterhin setzen die aktualisierten Desktops auf bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und Grafikkarten bis hin zur Nvidia GeForce RTX 3090 . Genaue Abstufungen in Hinsicht auf die GPU, zum Beispiel der Einsatz von RTX 3070 (Ti) oder RTX 3080 (Ti), sind bisher nicht bekannt.Für genügend Speicherplatz sollen diverse NVMe-SSDs (1 TB) im M.2-Format samt PCIe 4.0-Standard und bis zu zwei klassische SATA3-Festplatten mit jeweils bis zu 3 TB Speicherplatz sorgen, die unter anderem in einem Hotswap-Laufwerkschacht verbaut werden und somit schnell ausgetauscht werden können. In Sachen Konnektivität bieten die Acer Predator Orion 7000 Gaming-PCs unter anderem Intel Killer 2.5G-LAN, Wi-Fi 6 (WLAN-ax) und insgesamt zehn USB-Ports vom USB 2.0 bis hin zum USB 3.2 Gen 2 im Typ A- und Typ C-Format.Beim Gehäuse setzt Acer auf transparente Seitenteile aus gehärtetem Glas und eine recht üppige RGB-Beleuchtung. Belüftet wird das Case ab Werk von zwei 140mm-Lüftern an der Front und einem rückseitigen 120mm-Lüfter, der problemlos gegen eine 240mm-Variante ausgetauscht werden kann. Alle drei sind mit der FrostBlade 2.0-Technik ausgestattet, für die Acer einen erhöhten Luftstrom verspricht ohne Turbulenzen innerhalb des Gehäuses zu verursachen. Die Wärme des Prozessors wird zudem von einer nicht näher beschriebenen All-in-One-Flüssigkeitskühlung abgeleitet.Preise und Verfügbarkeiten für den deutschen Markt bleibt uns Acer schuldig. Hinsichtlich des Predator Orion 7000 werden diese zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.