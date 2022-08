Mehr Speicher & Leistung: Neue Infos zur Nvidia GeForce RTX 4070

Entgegen anfänglicher Gerüchte soll Nvidia die neue GeForce RTX 4070 nun doch mit einem größeren und schnelleren Speicher sowie deutlich mehr Rechenkernen ausstatten. Insider rechnen mit einem Vollausbau des AD104-Chips, der zuvor nur für die RTX 4070 Ti angedacht war.

RTX 4070 schlägt RTX 3090 Ti? Nvidias AD104-Chip in Bestform

Der oft gut informierte Leaker kopite7kimi sorgt in der Nvidia-Community erneut für positive Stimmung. Seinen Prognosen zufolge soll die Nvidia GeForce RTX 4070 mit einem 12 GB großen GDDR6-Speicher samt 192-Bit-Interface und einer Geschwindigkeit von 21 Gbps bestückt werden. Die Bandbreite des Speichers würde somit auf 504 GB/s ansteigen. Zuvor wurde die RTX 4070 mit nur 10 GB VRAM, 160 Bit und 18 Gbps erwartet. Das mögliche Upgrade rückt die "Mittelklasse"-Grafikkarte somit ein Stück näher an die RTX 4080.Abseits des Speichers sollen zudem die Cuda-Kerne und Streaming-Prozessoren aufgestockt werden. Anstelle der angedachten 7168 Recheneinheiten könnte die Nvidia GeForce RTX 4070 nun 7680 Cuda-Kerne vorweisen. Die Anzahl der Streaming-Prozessoren soll hingegen von 56 auf 60 steigen. Die Kollegen von VideoCardz sprechen von einem Vollausbau des AD104-Dies, den Experten bisher mit der RTX 4070 Ti in Verbindung gebracht hatten.Bei einer weiterhin maximalen Leistungsaufnahme ( TDP ) von 300 Watt soll der 3DMark Time Spy Extreme-Benchmark eine Wertung von 11.000 Punkten erreichen, womit die neue GeForce RTX 4070 theoretisch eine RTX 3090 Ti hinter sich lassen könnte. Im Vergleich dazu liegen die prognostizierten Benchmark-Ergebnisse für die RTX 4080 und RTX 4090 bei rund 15.000 respektive 19.000 Punkten. Eine offizielle Bestätigung seitens Nvidia steht noch aus und dürfte bis zu einer möglichen Vorstellung der neuen Ada Lovelace-GPUs im Herbst 2022 auf sich warten lassen.