Fokus auf Switch 2: Nintendo soll Switch Pro-Pläne verworfen haben

Experten zufolge sollen die Pläne für die lang erwartete Nintendo Switch Pro verworfen worden sein. Stattdessen dürften sich die Japaner mittlerweile auf eine Next-Gen-Konsole konzentrieren. Fraglich ist, ob eine mögliche Switch 2 erneut das erfolgreiche Hybrid-Konzept verfolgen wird.

Nintendo Switch 2 vs. PS5 & Series X

Den Informationen des oft gut informierten Digital Foundry-Reporters John Linneman zufolge soll Nintendo tatsächlich an einer leistungsstarken Switch Pro gearbeitet haben. Neben einer zweiten Revision der klassischen Hybrid-Konsole und einem leicht überarbeiteten Modell mit OLED-Display wurde diese jedoch bisher weder offiziell bestätigt, noch vorgestellt. Linneman will erfahren haben, dass die Pläne eines Pro-Ablegers in Japan bereits vom Tisch seien und man weiter in Zukunft blickt.Somit kann man davon ausgehen, dass die Arbeiten an einer möglichen Nintendo Switch 2 begonnen haben. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch völlig unklar, wann die Next-Gen-Konsole erscheinen könnte. Mit einem Release im Jahr 2023 rechnen die Experten in jedem Fall nicht. Offen bleibt zudem, ob Nintendo am nachweislich erfolgreichen Konzept der Kombination aus klassischer Konsole und Handheld festhalten wird.Immerhin gehört die Nintendo Switch mit mehr als 114 Millionen verkauften Exemplaren (Stand 30. September 2022) zu den meistverkauften Konsolen und Handhelds des japanischen Unternehmens. Lediglich der Game Boy (118 Millionen) und der Nintendo DS (154 Millionen) liegen zahlentechnisch noch vor der Switch.Neben dem grundlegenden Konzept bleibt ebenso abzuwarten, ob Nintendo seinen Fokus mit der Switch 2 in Richtung Leistung verlagern wird. Bisher war man nicht daran interessiert, den Performance-Kampf gegen die Sony PlayStation 5 (PS5) und Microsofts Xbox Series X anzutreten. Themen wie eine 4K-Auflösung, DLSS-Upscaling, HDR oder Raytracing sind der Switch fremd. Dafür brillieren die Japaner mit einer großen Auswahl an Exklusivtitel um Mario, Animal Crossing, Zelda, Pokémon und Co.