Nintendo Switch: Firmware-Update 16.0 veröffentlicht - Das ist neu

Besitzer der Nintendo Switch können jetzt ein Software-Update auf die neue Version 16.0 vornehmen. Dabei wird unter anderem die Systemstabilität der Konsolen verbessert und diverse Bugfixes durchgeführt. Wir zeigen euch die (wenn auch kleinen) Änderungen im Überblick.

Changelog: Nintendo Switch Firmware 16.0.0

Nutzernamen / Spitznamen, die nicht verwendet werden dürfen, werden durch "???" ersetzt und können in den Profileinstellungen aktualisiert werden.

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Während bei vielen Herstellern der Wechsel auf eine neue Hauptversion mit vielen Neuerungen einhergeht, scheint Nintendo das Switch-Update auf die Firmware Version. 16.0.0 mit nur wenigen Änderungen zu vollziehen. In den offiziellen Patch Notes schreiben die Japaner lediglich zwei Verbesserungen für ihre Spielekonsole aus.Üblicherweise wird die Nintendo Switch den Download und die Installation des neuen Software-Updates selbst durchführen. Sollte dies allerdings nicht der Fall sein, kann die Aktualisierung in den Einstellungen im Menüpunkt "System" manuell durchgeführt werden. Die neue Firmware steht dabei für alle Revisionen der Nintendo Switch sowie für das jüngste OLED-Modell bereit.In den letzten Wochen veröffentlichten Nintendo und die beteiligten Spieleentwickler unter anderem neue Trailer zu den lang erwarteten Titeln Metroid Prime Remastered und Kirby's Return to Dream Land Deluxe . Außerdem verfügen Nutzer der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft jetzt über einen offiziellen Emulator für Game Boy-Spiele. Trotz scheinbar sinkender Verkaufs- und Umsatzzahlen gehört die Nintendo-Konsole nach der PlayStation 4 zu den weiterhin beliebtesten Konsolen in Deutschland, weit vor PS5 und Xbox Series X|S