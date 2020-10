Elektrischer Hummer: Onboard-Systeme nutzen Unreal-Engine & Android

Der US-Autokonzern GMC hat eine vollelektrische Ausgabe des bekannten Offroad-Wagens Hummer vorgestellt. Der neue Hummer EV bietet jedoch nicht nur ein ungewöhnliches, modernes und doch traditionelles Design. Die im Wagen befindlichen Systeme sind technisch ebenfalls interessant.

Hummer EV - In-Vehicle Information System Graphics B-Roll

Wie Engadget berichtet, steckt im neuen Hummer EV allerhand modernste Technik, die man in einem Geländewagen dieser Art eher nicht erwarten würde. GMC verbaut unter anderem ein 12,3 Zoll großes Cockpit-Display sowie einen Infotainment-Bildschirm mit ganzen 13,4 Zoll Diagonale. Die beiden Bildschirme werden auf höchst ungewöhnliche Art und Weise bespielt.So handelt es sich um das erste Display-System in einem Auto, dessen grafische Darstellung mit Hilfe der ursprünglich für Spiele entwickelten Unreal-Engine erfolgt. Dies ermöglicht ein Design, das grafisch deutlich anspruchsvoller gestaltet werden konnte als in den meisten anderen Autos. Als Betriebssystem läuft darauf außerdem Google Android , inklusive Sprachassistent, Apps aus dem Google Play Store und Navigation per Google Maps.Die technische Basis des In-Car-Computers im Hummer EV besteht aus einer Intel-CPU, die der Hersteller jedoch nicht näher identifiziert hat. Es stehen 64 Gigabyte interner Speicher auf Flash-Basis zur Verfügung. Außerdem sind diverse Sensoren integriert, darunter natürlich auch Gyroskope, die dafür sorgen, dass der Fahrer die Position jedes Rades einzeln und in Echtzeit angezeigt bekommen kann. Außerdem wird über Neigung und ähnliche Faktoren informiert.Durch die Verwendung von Android ergibt sich zudem die Möglichkeit, die Software leicht und vergleichsweise schnell zu aktualisieren, so dass diverse Updates mit neuen Funktionen zu erwarten sind. GMC setzt dabei auf sogenannte Widgets, über die man einen Kompass, die Fahrzeughöhe, Reifenluftdruck, Fliehkräfte, die Kraftverteilung des Antriebs, Drift-Winkel und viele weitere Details einsehen kann.Der neue Hummer EV soll ab Herbst 2021 als sogenannte Edition 1 auf den Markt kommen und wird dann zu Preisen ab fast 113.000 Dollar angeboten.