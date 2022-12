Xiaomi bringt erste eigene externe SSD mit einem Terabyte Speicher

Xiaomi hat seine erste hauseigene externe SSD angekündigt. Das Unternehmen will das "Laufwerk" zunächst per "Crowdfunding" auf den Markt bringen, bevor die Xiaomi Mobile 1TB SSD dann ganz regulär in den Handel kommen wird. Der Hersteller wirbt mit hohen Datenraten.

Crowdfunding? Na, so ähnlich.

Xiaomi steigt jetzt auch in den Markt für externe SSDs ein und bringt mit der Mobile SSD 1TB ein erstes Modell auf den Markt. Die Kapazität wird bereits vom Namen eindeutig verraten und liegt bei einem Terabyte. Die Verbindung zum Host-Gerät wird natürlich per USB Typ-C-Anschluss hergestellt, wobei Xiaomi seine neue externe 1-TB-SSD auch deutlich als Zubehör für Smartphones vermarktet.Die Xiaomi-SSD soll daher sowohl mit Android- und iOS-Geräten als auch unter Windows, Linux und MacOS problemlos einsetzbar sein. Je nach Art des Host-Geräts werden bei der Nutzung angeblich maximale Übertragungsraten von bis zu 2000 Megabyte pro Sekunde erreicht, wobei man an Smartphones natürlich mit einer niedrigeren Geschwindigkeit auskommen muss.Auch am PC dürften die Übertragungsraten in den meisten Fällen niedriger sein, schließlich muss das System ebenfalls schnell genug Daten an die SSD liefern können. Xiaomi verpackt seine erste externe SSD in einem "hochwertigen" Gehäuse, wobei unklar ist, ob hier Metall oder Kunststoff als Außenmaterial verwendet wird.Die Xiaomi Mobile SSD 1TB kommt zuerst in China auf den Markt, wo das neue Modell seit heute im Rahmen eines "Crowdfunding"-Projekts zum Preis von 650 Yuan erworben werden kann. Umgerechnet entspricht dies knapp 88 Euro und ist somit preiswert im Vergleich zu ähnlichen Produkten anderer Hersteller. Nach dem Ende der eigentlich eher als eine Art Vorbestellprozess funktionierenden Kampagne will Xiaomi die Mobile SSD 1TB zum Preis von 799 Yuan regulär einführen - umgerechnet also rund 108 Euro.