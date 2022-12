Günstige SSDs & Festplatten: Speicherwoche bei Media Markt & Saturn

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn findet zum Jahresende eine der beliebten Speicherwochen statt. Nur bis 2. Januar sind SSDs, Festplatten und Speicherkarten erneut stark reduziert. Unser Überblick zeigt euch die günstigen Silvester-Angebote aus den Prospekten.

SSDs, Festplatten und Co.: Günstige interne und externe Lösungen

Auf den Aktionsseiten von Media Markt und Saturn findet die sogenannte Speicherwoche bis zum 2. Januar 2023 um 9 Uhr statt. Reduziert werden unter anderem Solid State Drives (SSD), klassische interne und externe Festplatten, Speicherkarten und USB-Sticks. Für den Preisnachlass werden keine speziellen Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt.Bei der Bestellung im Online-Shop könnt ihr euch für eine (oft) versandkostenfreie Lieferung oder eine Abholung in den Filialen vor Ort entscheiden. Allgemein ist der Versand gratis, sobald ein Einkaufswert von 59 Euro überschritten wird. Bei den meisten SSDs oder Festplatten ist das ab Werk bereits der Fall.Wer sich eine neue SSD zulegen möchte, hat die Wahl zwischen einer klassischen SATA-SSD oder aber dem zeitgemäßeren M.2-Format für schnelle NVMe-SSDs. Letztere findet man als Highlights bei Media Markt und Saturn unter anderem in Form der WD Black SN850 (1 TB) für 129 Euro oder der Samsung 980 Pro (2 TB) für 209 Euro. Beide SSDs kommen mit PCIe 4.0-Technologie und integrierter Heatsink, die sich zum Beispiel bestens für den Einbau in eine PlayStation 5 (PS5) eignen. Ebenso gibt es Varianten ohne Kühlkörper, zum Beispiel die neue WD Black SN850X (1 TB) für 109 Euro.Etwas günstiger kommt man bei der Wahl einer PCIe 3.0-SSD, zum Beispiel der WD SN570 (1 TB) für 69 Euro oder der Crucial P3 (2 TB) für 130 Euro. Als klassische SATA-SSDs gehen hingegen zum Beispiel die SanDisk Ultra 3D SSD (1 TB) für 77 Euro oder die Crucial BX500 (2 TB) für 119 Euro ins Rennen, sollte euer Mainboard keinen M.2-Slot besitzen oder dieser bereits belegt sein. Bei großen 3,5-Zoll-HDD lohnt sich ein Blick auf die WD Red Plus mit 6 TB für 155 Euro oder auf die externe USB-Festplatte WD Elements mit 2 TB für 66 Euro.