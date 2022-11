MeLE PCG02 Pro: Der erste Mini-Stick-PC mit Platz für NVMe-SSD ist da

Mit dem MeLE PCG02 Pro gibt es jetzt den ersten Stick-PC mit Platz für eine NVMe-SSD . Der Mini-PC-Spezialist MeLE hebt damit das Konzept der sogenannten Stick-PCs auf ein neues Level. Gleichzeitig ändert sich aber auch der Formfaktor.

Intel Celeron "Jasper Lake" oder "Gemini Lake" unter der Haube

MeLE

Der PCG02 von MeLE ist im Grunde zu groß, um wie bisher einfach mit einem eingebauten HDMI-Stecker direkt an ein TV-Gerät oder Display gekoppelt zu werden. Dies wird jetzt per Kabel erledigt, sodass der Kleinst-PC eigentlich kein Stick-PC mehr ist. Stattdessen hat er Ausmaße wie ein Smartphone, bietet dafür aber auch die Möglichkeit eine M.2-2280-SSD vollständig aufzunehmen.Wer den kleinen Rechner also mit viel schnellem Flash-Speicher aufrüsten will, bekommt dazu nun die Option, lassen sich doch PCIe-NVMe-SSDs mit bis zu vier Terabyte Speicherkapazität direkt in den Mini-Rechner einsetzen. Abgesehen davon bleibt der vor allem als Streaming- und Multimedia-System vorgesehene PCG02 der bei MeLE üblichen Linie treu.Das Gerät ist lüfterlos konzipiert und basiert auf einem Intel Celeron J4125 aus der "Gemini Lake"-Serie oder dem Intel Celeron N5105 aus der "Jasper Lake"-Reihe, deren vier x86-Kerne für viele weniger fordernde Aufgaben ausreichen. Der Chip werden mit acht Gigabyte fest verlötetem LPDDR4-Arbeitsspeicher kombiniert.Außerdem sind je nach Modell immer 128, 256 oder 512 GB fest verbauter eMMC-Speicher an Bord, auf dem das vorinstallierte Windows-Betriebssystem läuft. Mittels eines MicroSD-Kartenslots lassen sich theoretisch weitere zwei Terabyte interner Speicher realisieren.MeLE verpasst dem neuen Mini-Computer gleich zwei HDMI-2.0-Ports, die maximal 4K-Auflösung liefern. Hinzu kommen zwei USB-3.2-Ports von voller Größe und ein kombinierter Audio-Aus- und -Eingang sowie ein Gigabit-Ethernet-Port. Die Energieversorgung erfolgt über einen USB Type-C-Anschluss, der auch USB Power Delivery 3.0 unterstützt.In Deutschland ist der kleine Desktop-Rechner derzeit noch nicht zuhaben, in den USA ruft MeLE jedoch beim Vertrieb über Amazon Preise ab 229 Dollar für den PCG02 Pro auf. Die SSD muss der Kunde natürlich selbst separat beschaffen.