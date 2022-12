Portal mit Raytracing: Remaster von Valves Kult-Game jetzt verfügbar

Portal ist einer der Kultklassiker der 3D-Gaminggeschichte. Jetzt hat das Spiel 15 Jahre nach seinem Start eine Frischzellenkur erhalten. Nvidia nutzt einen kompletten Remaster des Titels, um mit Raytracing und neuen Texturen ordentlich die optischen Muskeln spielen zu lassen.

Portal nur viel schöner: ab jetzt als kostenloser DLC zu haben

Portal mit RTX: Nvidia zeigt den Remaster

Kann sich sehen lassen

Im September hatte Nvidia bei der GPU Technology Conference, GTC, einige neue Werkzeuge vorgestellt, mit denen alte Spiele dank KI-Unterstützung bezüglich Grafikqualität aufgerüstet werden können. Eines dieser Tools, RTX Remix genannt, kann Titel dabei teilweise automatisch mit besseren Texturen und modernen Techniken wie Raytracing ergänzen. Wie Nvidia ankündigt , steht seit kurzer Zeit eine so runderneuerte Version des Kultspiels Portal bereit.Das wichtigste zuerst: Seit wenigen Tagen ist über die offizielle Steam-Seite der Download möglich, Nvidia tauft das Werk einfach " Portal mit RTX ". Das Update wird als kostenloses DLC bereitgestellt, wegen der weiten Verbreitung von Portal sollten also viele der Interessierten ohne weitere Zahlung Zugriff erhalten. Falls nicht, ist der Original-Titel aktuell aber auch für unter einem 1 Euro zu haben.Für Nvidia ist Portal with RTX dann mehr oder weniger eine hervorragende Tech-Demo, um die neuesten Techniken in einem sehr vielen Spielern vertrauten Rahmen zu demonstrieren. Raytracing und neue Texturen hauchen dem Titel dabei im Hinblick auf Beleuchtung und Reflexionen neues Leben ein. DLSS 3 kann darüber hinaus auf RTX 40-Karten KI-gestützt neue Frames erzeugen, Nvidia Reflex soll die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Das Ergebnis dieser Bemühungen kann sich sehen lassen.Beeindruckend sind vor allem auch die Portale selbst, die von leuchtenden Partikeln umströmt werden und dank Raytracing ihr Licht und das der Räume dahinter auf nahe Oberflächen reflektieren. Die neuen Texturen auf Objekten und Oberflächen lassen in Kombination mit den Beleuchtungseffekten Materialien auf jeden Fall deutlich plastischer wirken.