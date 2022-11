Neuer Aldi-PC für Gamer: Desktop mit Nvidia RTX 3070 ab Freitag

Ab dem 11. November starten Aldi Nord und Süd den Verkauf eines neu­en Gaming-PCs mit Intel Core i7-Prozessor und der Nvidia GeForce RTX 3070-Grafikkarte. Im gemeinsamen Online-Shop wird der Desktop für 1499 Euro über die virtuelle Ladentheke gehen.

Preisvergleich: Überzeugt der Aldi-Preis?

Medion / Aldi

Im Detail setzt der neue Medion Erazer Engineer X10 als "Aldi-PC" für Gamer auf den Intel Core i7-12700 , ein 12-Kern-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 4,9 GHz. Verbaut werden außerdem 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher (3200 MHz) und eine 1 TB große PCIe-SSD . Zusätzlich zur eingangs erwähnten Nvidia RTX 3070 kommen Features wie Gigabit-LAN, sieben USB-Anschlüsse (davon 1x USB-C 3.2 Gen2), Wi-Fi 6 (WLAN-ax) und Bluetooth 5.2.Unklar bleibt jedoch vor dem Kauf, ob Aldi bzw. Medion im Fall des Erazer Engineer X10 auf Markenkomponenten setzen oder vergleichsweise unbekannte OEM-Ware verbauen. Immerhin ein Trostpflaster: Sollte das System am Ende nicht den Vorstellungen entsprechen, kann der Desktop-PC innerhalb von 90 Tagen kostenlos retourniert werden. Schließlich dürfte man auch bei einem Preis von 1499 Euro eine gewisse Qualität erwarten.Filtert man in unserem Preisvergleich nach Komplettsystemen mit Intel Core i7-Prozessoren der 12. Generation und Nvidia GeForce RTX 3070- oder RTX 3070 Ti-Grafikkarten, gehört der neue Aldi-PC mit 1499 Euro zu den günstigsten Modellen, gefolgt von einem Acer Orion 3000-Desktop für beinahe 1700 Euro. In dieser Hinsicht kann man mit dem Angebot der Discounter also nur wenig falsch machen.Im Eigenbau dürfte das System nur unwesentlich günstiger sein. Allerdings zeigt sich dabei der Vorteil, die verbauten Komponenten im Vorfeld genau zu kennen. Ohne Windows 11 konnten wir mit Hardware von Gigabyte, Be Quiet!, G.Skill, Gainward und Co. im Alternate PC-Konfigurator knapp 1460 Euro erreichen.