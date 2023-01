Spiele-Streaming: Nvidia GeForce Now erhält ein RTX 4080-Upgrade

Nvidia wertet seinen Spiele-Streaming-Dienst GeForce Now mit einem neuen Ultimate-Rig auf. Anstelle der bisher verwendeten RTX 3080 soll nun die RTX 4080 in den SuperPods zum Einsatz kommen. Das Upgrade auf eine 64-Teraflop-Leistung startet laut Hersteller ab sofort.

FPS-Verdopplung, geringere Latenz und "Gratis"-Upgrade

Nicht nur Microsoft, auch Nvidia investiert weiter in den Bereich Cloud-Gaming. Anlässlich des Consumer Electronics Show in Las Vegas kündigt der Chiphersteller an, dass GeForce Now Ultimate-Mitglieder zeitnah von der verbesserten Leistung der GeForce RTX 4080 profitieren werden. Nvidia spricht von über 64 TFLOPs, die jedem einzelnen Nutzer zur Verfügung stehen sollen. Dies entspricht einer etwa fünffachen Leistung im Vergleich zur Xbox Series X , die Microsoft als Antrieb für seine xCloud nutzt.Bis dato wurde GeForce Now Ultimate von einem RTX 3080-Rig samt 4K-Auflösung und bis zu 120 FPS angetrieben. Mit dem Upgrade auf die neue RTX 4080 sollen in Zukunft bis zu 240 FPS (Rendering) mit "vollem Raytracing" und DLSS-3-Technologie möglich sein. Nativ soll die Bildwiederholrate bei einer Ultra-HD-Auflösung von 60 FPS auf 120 FPS steigen. Ebenso kehrt das Nvidia Reflex-Feature in die Cloud-Gaming-Plattform ein, womit die Klick-zu-Pixel-Latenz nun bei unter 40 Millisekunden liegen soll.Nvidia wird Abonnenten von GeForce Now Ultimate schrittweise auf die Grafikprozessoren der RTX 40-Serie hochstufen. Ein genauer Zeitplan steht allerdings noch nicht fest. Abhängig sind Spieler von den Server-Upgrades im nächstgelegenen Rechenzentrum. Trotz der signifikanten Leistungssteigerung bleiben die Preise stabil. Ultimate-Nutzer zahlen wahlweise 19,99 pro Monat oder 99,99 Euro für einen Zeitraum von sechs Monaten. Aktuell werden laut Nvidia mehr als 1.500 Spiele via Steam, Epic Store, Ubisoft Connect, EA und Co. unterstützt.