Tesla Megapacks: Größte Batteriespeicher Europas geht in Betrieb

In Belgien ist der bisher größte Batteriespeicher auf Basis von Tesla Megapacks in Europa in Betrieb genommen worden. Dieses wird zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung der Gemeinde Lessines liefern und dort einen alten Turbinengenerator ersetzen.

Das neue Speicher-Werk auf Tesla Megapacks in Belgien

Bedarf wächst rasant

Es wurde höchste Zeit, dass sich in dem Ort etwas tut. Der alte Generator stammte technisch noch aus der Zeit des Zeiten Weltkrieges und wurde in den 1950er Jahren installiert. Die Umstellung auf den neuen Batteriespeicher soll es der Kommune ermöglichen, Strom aus regenerativen Quellen zu beziehen und die Versorgungssicherheit mit dem Puffersystem sicherzustellen.Tesla hat mit lokalen Partnern 40 Megapack-Container installiert. Diese bringen es auf eine Gesamtkapazität von 100 Megawawattstunden, bei Bedarf können bis zu 50 Megawatt Leistung bereitgestellt werden. Dies genügt, um nicht nur einen stabilisierenden Puffer im Netz zu haben, sondern im Notfall auch die ganze Gemeinde einige Zeit mit Energie zu versorgen.Nach Angaben Teslas handelt es sich um das bisher größte System dieser Art, dass man in Kontinentaleuropa installiert hat. Ein noch größeres System hatte man kürzlich allerdings in Großbritannien beliefert, wo ein Speicherprojekt aufgrund der Energiekrise vier Monate früher als geplant in Betrieb gehen konnte und bereits den Winter über seiner Aufgabe nachkommen soll.Angesichts dessen, dass die Energiewende weltweit immer schneller vorangetrieben wird, entwickeln sich die großen Akkuspeicher für Tesla zu einem immer wichtigeren Geschäftsfeld. Diese werden aktuell in der Gigafactory im US-Bundesstaat Nevada gebaut, wo derzeit 42 Container pro Woche fertig werden. Das neue Tesla-Werk in Kalifornien soll demnächst mit Einsteigen und die Jahresproduktion auf eine Speicherkapazität von 40 Gigawattstunden steigern.