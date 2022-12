Die neue Bluetti-Generation: Stromspeicher für den ganzen Haushalt

Bluetti versorgt euch durch seine Powerstations nicht nur unterwegs mit Energie, ihr könnt sogar euren kompletten Haushalt gegen Stromausfälle, Blackouts und steigende Kosten absichern. Die neuen Hausbatteriespeicher von Bluetti bieten in Kombination mit Solar eine tolle Option.

Bluetti startet in eine neue Ära des Home-Backups

Bluetti AC500 + B300S: Die neue Definition von Leistungsgrenzen

Bluetti EP600 + B500: Der Motor des netzunabhängigen Lebens

Die neue Ära des Home-Backups ist da!

Bluetti ist nicht nur bekannt für seine zuverlässigen und langlebigen tragbaren Powerstations, auch im Bereich der Hausbatteriespeicher bietet der Hersteller vielseitige Lösungen an. Frisch auf dem Markt zeigt sich unter anderem die Kombination aus Bluetti AC500-Generator und B300S-Batterien als leistungs- und kapazitätsstarke Lösung, die Nutzer einfach in ihren Haushalt integrieren können. Wer sein komplettes Haus gegen Stromausfälle und Blackouts schützen will, der greift zum neuen EP600-Kraftwerk mit bis zu beeindruckenden 79.360 Wattstunden (79,4 kWh).Mit dem Bluetti AC500 stellt das Unternehmen seinen neuesten Hausbatteriespeicher vor, der eine Vielzahl von Elektronikgeräten mit einer Ausgangsleistung von 5000 Watt versorgen kann. Dank des im Bundle enthaltenen Bluetti B300S-Akkus auf langlebiger LiFePO4-Basis wird mindestens eine Kapazität von 3072 Wattstunden gespeichert. Wem das zu wenig ist, der kann die Bluetti AC500 optional mit insgesamt bis zu sechs B300S-Batterien kombinieren und die Kapazität somit auf 18.432 Wh erhöhen.Die Bluetti AC500 ist dabei nicht nur extrem leistungsstark, sondern bietet mit insgesamt 16 Ausgängen auch ein vielseitiges Schnittstellenportfolio. Darunter befinden sich allein fünf handelsübliche Steckdosen (Schuko), zwei USB-C-Ladeports mit jeweils 100 Watt und vier klassische USB-A-Anschlüsse zum Aufladen älterer Smartphones, Tablets und Co. Natürlich sind auch die von Bluetti bekannten Ports für Autosteckdosen (Zigarettenanzünder) und das Ladepad für Wireless-Charging an der Oberseite mit von der PartieUnd obwohl das Gewicht mit 30+ Kilogramm etwas höher ausfällt als bei anderen tragbaren Stromspeichern des Unternehmens, kann auch die AC500 gut im Auto oder Wohnmobil transportiert werden. Ebenso profitiert man "on the go" von einer Kombination via Solarpanels, die bis zu 3000 Watt einspeisen können.Die ultimative Lösung für alle Hausbesitzer und Häuslebauer bietet Bluetti mit der Kombination aus EP600 und B500-Batterien an. Das stationäre "Whole-Household"-System kann durch einen Fachmann leicht in das eigene Stromsystem integriert und mit Solaranlagen gekoppelt werden. Überschüssige Energie von Sonnenkollektoren kann so optimal zwischengespeichert werden. Entweder für den direkten Verbrauch oder aber für einen Sicherheitspuffer zum Schutz gegen Stromausfälle und Blackouts.Dabei können auch die technischen Daten überzeugen. Das kleinste Bundle aus Bluetti EP600 und zwei B500-Batterien liefert bereits eine Ausgangsleistung von 6000 Watt und setzt auf eine beeindruckende Kapazität von 9920 Wattstunden. Doch damit noch nicht genug. Das Kraftwerk kann auf bis zu 79.360 Wattstunden ausgebaut werden, komplett modular. Auch das nachträgliche Aufrüsten weiterer Stromspeicher ist kein Problem. Dabei können die neuen Hausbatterien sowohl innen als auch außen installiert werden. Auf der Bluetti-Aktionsseiten erfahrt ihr alles zur "Revolution der Energiespeicherung".