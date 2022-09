Artemis 1 zum Zweiten: Morgen gibt es den nächsten SLS-Startversuch

Am Montag unternahm die NASA einen ersten Startversuch mit dem neuen Lauch System (SLS), doch dieser musste nach einem Problem mit einem Triebwerk abgebrochen werden. Morgen folgt der zweite Versuch, denn offenbar hatte das Triebwerk keinen wirklichen Schaden.

Start zum Hauptabendprogramm

Die Artemis 1-Mission ist die aufregendste seit Langem, schließlich geht sie zum Mond und soll den Weg für eine erneute Landung auf dem Erdtrabanten ebnen. Der erste Startversuch am Montag musste allerdings abgebrochen werden. Doch das Problem, das dazu geführt hat, war offenbar geringer als ursprünglich gedacht.Denn bei einer Pressekonferenz nach dem ersten Startversuch sagte John Honeycutt, der für das Space Launch System hauptverantwortliche NASA-Manager, dass Engine 3 nicht wirklich defekt war, sondern ein defekter Sensor für eine falsch angezeigte Temperatur verantwortlich war. Es gab zwar noch ein zweites Problem, nämlich ein mögliches Leck im Ventil eines Zwischentanks, das war aber laut den Verantwortlichen ein einmaliges Ereignis, das nicht erneut auftreten wird und einem Startversuch am morgigen Samstag auch nicht im Wege steht.Und das ist auch der Grund, warum die NASA dem morgigen Launch auch das grüne Licht gegeben hat. Das Startfenster ist dieses Mal am Abend mitteleuropäischer Zeit, genauer gesagt kann die SLS-Rakete samt Orion-Kapsel ab 20:17 Uhr abheben. Der Countdown beim zweiten Versuch wird um 10:37 Uhr beginnen, das ist deutlich später als beim ersten Mal. Grund ist, dass sich seit dem ersten Startversuch nicht viel geändert hat und ein Countdown-Beginn ein Tag zuvor nicht erforderlich ist.Die große Frage für den morgigen Samstag ist, ob das Wetter hält. Denn laut Space besteht eine 60-prozentige Chance für ein passendes Startfenster. Sollte das nicht klappen, wäre die nächste Gelegenheit am Montag. Artemis-Missions-Chef Mike Sarafin: "Es gibt keine Garantie, dass wir am Samstag freikommen, aber wir werden es versuchen."