Artemis-Missionen: NASA hat die nächsten Flüge zum Mond verschoben

Vor gut einem Jahr hob die erste Artemis-Mission ab und absolvierte auch erfolgreich einen Flug zum Mond und wieder zurück. An Bord der Kapsel war allerdings kein Mensch, das wird erst beim zweiten Artemis-Flug der Fall sein. Doch darauf müssen wir länger warten als gedacht.

Artemis-Verschiebung ist keine Überraschung

Zusammenfassung Artemis-Mission startete vor einem Jahr ohne Menschen

Artemis 2 soll erst im September 2025 starten

Mondlandung mit Astronauten für 2026 geplant

NASA verschiebt Termine aus Sicherheitsgründen

Technische Probleme verzögern Artemis-Programm

Ventile der Orion-Kapsel Ursache für Verzögerungen

Artemis 2 nutzt Mondgravitation für Rückflug zur Erde

Ursprünglich war geplant, dass Artemis 2 sich Mitte 2024 auf die Reise macht, die eigentliche Mondlandung war dann für das nächste Jahr vorgesehen. Allerdings ist schon länger klar, dass dieser Zeitplan nicht zu halten ist, der US-amerikanische Rechnungshof, das Government Accountability Office (GAO), rechnet sogar damit, dass erst 2027 realistisch ist.Ganz so weit will die NASA derzeit aber nicht gehen, man hat aber beide Artemis-Missionen dennoch signifikant nach hinten verschoben. Neuer Termin für Artemis 2 ist der September 2025, ein Jahr später sollen dann erste Astronauten wieder die Mondoberfläche betreten.Offiziell begründete NASA-Chef Bill Nelson den Schritt mit der Sicherheit: "Wir fliegen erst, wenn alles fertig ist. Sicherheit ist oberstes Gebot." Konkret nannte die US-amerikanische Raumfahrtagentur eine Reihe von technischen Problemen als Grund.Dazu zählen Bedenken hinsichtlich der Elektronik des Lebenserhaltungssystems in der Orion-Kapsel, eine fortlaufende Analyse der Abnutzung des Hitzeschilds der Kapsel während der ersten unbemannten Mission sowie Reparaturen am Startturm, berichtet die New York Times Laut Deputy Associate Administrator Amit Kshatriya sind der Hauptgrund für die Verzögerung die Ventile, die in der Orion-Kapsel zum Einsatz kommen. Diese wurden in der Artemis 3-Kapsel getestet, sie fielen aber durch: "Das hat uns veranlasst, innezuhalten und die Kreisläufe genauer zu betrachten." Die Tests in der Artemis-2-Kapsel sind zwar erfolgreich bestanden worden, aber aufgrund der neuen Erkenntnisse musste auch diese Orion-Version überarbeitet werden.Die zweite Artemis-Mission ist nicht mit den Apollo-Flügen vergleichbar, denn in den Mondorbit wird sich die Orion-Kapsel dabei nicht begeben. Artemis 2 wird sich nur kurz in die Gravitation des Erdtrabanten begeben und diese nutzen, um sich zurück zu Erde zu "schleudern". Nach insgesamt zehn Tagen sollen die vier Astronauten wieder zurück auf die Erde kommen, und zwar per Splashdown im Pazifik.