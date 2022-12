Alles in Einem: Microsoft erwägt "Super-App" im Stil von Chinas WeChat

Microsoft sucht immer nach neuen Wegen, sein Produktportfolio auszubauen. Jüngst soll man deshalb die Idee einer Art "Super-App" erwogen haben, wie es sie in China zum Beispiel mit WeChat gibt. Unklar ist, ob die Redmonder das Projekt durchziehen.

Suche, Shopping, Nachrichten, Messaging & mehr in einer einzigen App

Wie das Magazin The Information von Quellen aus dem direkten Umfeld von Microsoft erfahren haben will, liebäugelt der Softwarekonzern mit dem Konzept einer "Super-App". Darunter versteht man Apps, die eine riesige Zahl von Funktionen unter einem Dach vereinen.Im Fall von Microsoft soll es sich um eine App handeln, die Chat und Messaging, Shopping, Websuche, Nachrichten und diverse weitere Funktionen in einem kombinierten Paket bieten würde. Die Inspiration dazu liefert die chinesische App WeChat, die auch Wetter, Zahlungsabwicklung und sogar behördliche Dienstleistungen integriert.WeChat ist nicht nur für Microsoft schon lange die Umsetzung eines Fiebertraums im Hinblick auf App-Entwicklung, wickeln viele Chinesen doch einen Großteil ihrer täglich online zu bewältigenden Aufgaben über diese App ab. Für den Hersteller Tencent hat WeChat unter anderem den Vorteil, dass User kaum andere Apps verwenden und man daher allein daran verdient, sei es durch Werbung oder kostenpflichtige Funktionen.Ob und in welchem Umfang sich eine "Super-App" wie WeChat in westlichen Ländern wie den USA oder auch in Europa umsetzen lässt, ist natürlich fraglich. Unter anderem hat dieser Ansatz auch den Nachteil einer starken Monopolbildung und gerade in China auch einer weitreichenden Zensur der darüber verfügbaren Inhalte.Microsoft hatte zuletzt unter anderem einen früheren Manager des US-Fahrdienstvermittlers Uber an Bord geholt, der das Consumer-Geschäft mit Software und Apps für verschiedene Plattformen leitet. Mit einer "Super-App" könnte der Konzern unter anderem seine Messaging-Plattform Teams, die Suchmaschine Bing und diverse andere Angebote bündeln, um so mehr Einnahmen zu erzielen. Außerdem ließe sich ein Gegengewicht zu der Dominanz von Apple und Google als Betreiber der größten App-Stores für mobile Geräte schaffen.