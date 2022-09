The Mandalorian: Laut Trailer wird Staffel 3 etwas Besonderes sein

Rückkehr nach Mandalore?

Es ist schon wieder eine Weile her, dass es den Mandalorian im Streaming-TV zu sehen gab, denn die letzte echte Staffel wurde vor zwei Jahren auf Disney+ gezeigt. Es folgte bekanntlich ein Zwischenspiel mit Boba Fett, doch Mando und Grogu kehren demnächst wieder zurück. Den Trailer gibt es schon jetzt.The Book of Boba Fett war ein The Mandalorian-Ableger, dieser überzeugte die meisten Star-Wars-Fans aber nicht bzw. nur teilweise. Denn die Serie rund um den legendären Kopfgeldjäger musste viel Kritik einstecken und das zu Recht. Das betrifft zumindest die ersten Folgen. Denn gegen Ende wurde aus The Book of Boba Fett nämlich so etwas wie The Mandalorian 2.5 und plötzlich verstummte auch die Kritik.Der wortkarge Mandalorianer namens Din Djarin wurde mit dem anfangs als "Baby Yoda" bekannten Grogu wiedervereint und das bedeutet auch, dass die beiden auch in der dritten Staffel von The Mandalorian die zentralen Rollen spielen werden. Season 3 knüpft direkt an The Book of Boba Fett an und das bedeutet, dass Din offiziell kein Mandalorianer mehr ist. Grund dafür ist, dass er seinen Helm gleich zwei Mal abgenommen hat und das ist für den Orden eines der größten Vergehen. RDoch das bedeutet nicht, dass Mandalorianer künftig eine kleinere Rolle in der Serie spielen werden, ganz im Gegenteil. Denn Din und Grogu treffen wieder auf Bo-Katan (Katee Sackhoff) und schließen sich der Widerstandskämpferin wohl an. Und für die Fans von Star Wars, die vor allem die animierte Serie Clone Wars verfolgt haben, könnte es in der dritten Staffel etwas Besonderes bzw. ein lange erwartetes und ersehntes Ereignis geben: die Rückkehr auf die Heimatwelt Mandalore. Eine besondere Rolle wird hier sicherlich auch der Darksaber spielen, denn dieses einzigartige Lichtschwert macht aus Din Djarin de facto zum Herrscher von Mandalore.Im Trailer gibt es jedenfalls mehr Action denn je zu sehen und man darf auch gespannt sein, welche Rolle Grogu in dem Ganzen spielen wird. Denn es ist klar, dass der Yoda-Nachfolger nicht einfach nur da, weil er so niedlich ist. Staffel 3 wird ab Februar 2023 auf Disney+ gezeigt.