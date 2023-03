Neues Google-Easter-Egg: Baby Yoda mischt die Suchergebnisse auf

Google hat für Star Wars-Fans und ganz besonders für Fans der Disney-Serie The Mandalorian ein neues Easter Egg gebastelt. Es versteckt sich zum Start der dritten Staffel The Mandalorian bei Disney+ in der Google-Suche - und bringt Baby Yoda mit sich.

Arbeit an der vierten Staffel läuft

Disney

Das berichtet unter anderem das Online-Magazin Android Police nach der Entdeckung des neuesten Google Easter Eggs. Dieses versteckte "Osterei" könnt ihr aufrufen, indem ihr in der Google-Suche "The Mandalorian" oder "Grogu" eingebt.Dann erscheint das beliebte kleine Wesen rechts unten in der Ecke eures Browser-Fensters. Aber aufpassen: Falls ihr die Figur anklickt, wird sie ihre Jedi-Fähigkeiten testen, also seid gespannt, was passiert.Es ist nicht das erste Mal, dass ein Google-Easter-Egg sich mit der Star Wars-Serie The Mandalorian beschäftigt. Grogu war bereits kurze Zeit rund um den 4. Mai gesehen worden. Damals war der Aufhänger der "Mai the Fourth - May the Force-Feiertag", jetzt ist es der Auftakt zur dritten Staffel der Disney+ Serie und soll noch einmal ein wenig Werbung für den Jedi und seinem Beschützer machen.Es ist auch nicht das erste Mal, dass Disney bei Google eine ganz besondere Werbung für Star Wars startet. Das vermutlich bisher aufwendigste Projekt war die "Mandalorian AR Experience", die Ende des Jahres 2020 zusammen mit der zweiten Staffel der Serie in den USA debütierte. Mit dem Start der dritten Staffel wird es nun erst einmal weitergehen mit der Geschichte um Mando, der unter anderem endlich seinen Heimatplaneten besuchen wird, und Grogu, der seine Machtfähigkeiten weiter trainiert.Während nun die dritte Staffel startet, sickern auch immer mehr Informationen zur vierten Staffel durch. Mitte 2022 war das Team rund um The Mandalorian-Co-Schöpfer Jon Favreau beim Drehbuchschreiben. Details in welche Richtung die Story sich weiterentwickelt gibt es aber bisher noch nicht.