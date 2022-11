Galaxy A14 5G: Samsungs neues Einsteiger-Smartphone ist ein Riese

Samsung bereitet derzeit die Markteinführung des ersten Mittelklasse-Smartphones des Jahres 2023 vor. Das Galaxy A14 5G ist schon jetzt erstmals auf offiziellen Bildern zu sehen und bekommt ein gigantisches 6,8-Zoll-Display sowie eine solide Low-End-Basis.

Display wächst um 0,3 Zoll (7,62 mm)

GadgetGang / Samsung / AT&T

Ober-Leaker Evan Blass hat auf der Seite GadgetGang erste Informationen und offizielle Marketing-Bilder eines US-Netzbetreibers zum Samsung Galaxy A14 5G veröffentlicht. Die Daten und Bilder stammen offensichtlich von AT&T, war die Firma doch schon beim Galaxy A13 5G in diesem Jahr der exklusive Launch-Anbieter. Außerdem ist oben rechts auf dem Display ein AT&T-spezifisches 5G-Symbol zu sehen.Die Bilder zeigen ein offensichtlich einfaches Einsteiger-Smartphone mit einer "Notch" für die Frontkamera am oberen Display-Rand und einem Kameramodul mit drei Sensoren auf der Rückseite. Das Design fällt weitestgehend schnörkellos aus und deutet an, dass der Kamera-Buckel bei Samsungs Designkonzept für das kommende Jahr wohl weitestgehend wegfallen soll.Der Bildschirm soll mit einer Diagonale von enormen 6,8 Zoll (17,27 cm) nahezu gigantisch ausfallen und wächst damit gegenüber dem Vorgängermodell noch mal ein Stück. Die Auflösung bleibt mit 720p leider recht niedrig. Unter der Haube steckt hier ein Octacore-SoC, bei dem es sich entweder um den MediaTek Dimensity 700 oder den neuen Samsung Exynos 1330 handelt. In beiden Fällen sind dies Low-End-Chips, die aber ausreichend Leistung und vor allem ein integriertes 5G-Modem mitbringen.Die Hauptkamera auf der Rückseite soll mit einem 50-Megapixel-Sensor arbeiten, während auch noch eine 13-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen an Bord ist. Die dritte Kamera auf der Rückseite ist wahrscheinlich mit einem weitestgehend sinnfreien, niedrigst auflösenden Sensor für Makro- oder Tiefeneffekte ausgerüstet. Auf den Bildern ist auch erkennbar, dass das Gerät über einen Fingerabdruckleser im Power-Button verfügt.Hinzu kommen vier Gigabyte Arbeitsspeicher und ein mindestens 64 GB großer interner Flash-Speicher, der per MicroSD-Karte leicht erweitert werden kann. Der Akku ist mit 5000mAh der Größe entsprechend einigermaßen üppig dimensioniert. Als Betriebssystem soll hier Android 13 mit Samsungs One UI 5 ab Werk in Einsatz sein. Wann und zu welchen Preisen das Samsung Galaxy A14 5G in den Handel kommen soll, ist derzeit noch offen.