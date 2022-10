Samsung Wartungsmodus: Neue Funktion für Millionen Galaxy-Geräte

Samsung hat eine neue Funktion vorgestellt, die über die nächsten Monate auf Millionen Galaxy-Geräten landen wird. Der "Maintenance Mode", deutsch Wartungsmodus, beschränkt vollständig den Zugang zu privaten Inhalten. Damit entfällt das Zurücksetzen bei Reparaturen.

In Zukunft geht das Galaxy Gerät bei Reparaturen in den Wartungsmodus

Start mit dem S22

Samsung

Für Reparaturen kann es nötig sein, dass Smartphones und Co. eingeschaltet werden müssen. Damit Besitzer zum Schutz ihrer privaten Daten in Zukunft auf das Zurücksetzen vor der Reparatur verzichten können, hat Samsung jetzt den Wartungsmodus angekündigt . Die einfache Idee: Bei Aktivierung des neuen Modus werden alle persönlichen Daten, wie Fotos, Nachrichten oder Kontakte, gesperrt. Außerdem ist auch kein Zugriff auf die vom Benutzer installierten Anwendungen möglich."Der Wartungsmodus ist eine Möglichkeit, ein separates Benutzerkonto zu erstellen, wenn Sie Ihr Gerät zur Reparatur einreichen, damit die Hauptfunktionen ausgeführt werden können, ohne dass jemand Zugriff auf Ihre privaten Daten hat", so Samsung in der Ankündigung. Die Aktivierung ist nach Erhalt des entsprechenden Updates im Menü "Akku und Gerätewartung" unter der Überschrift "Wartungsmodus" möglich. Nach dem Neustart ist der Modus dann aktiviert. Im Kleingedruckten ergänzt der Konzern: Vor Aktivierung sollte aber "sicherheitshalber" auch hier ein Backup erstellt werdenEbenfalls Teil des Wartungsmodus ist die Idee, dass Nutzer auch nach der Reparatur sofort zu ihrer gewohnten Smartphone-Umgebung zurückkehren können. Daten und Konten, die Mitarbeiter während der Reparaturarbeiten erstellen, werden automatisch wieder von dem Gerät entfernt, sobald der Eigentümer den Wartungsmodus verlässt.Samsung hatte den Wartungsmodus im Juli in Südkorea auf der Galaxy S21-Familie getestet und im September für erste Geräte in China bereitgestellt. Mit der heutigen Ankündigung erfolgt der globale Launch, zunächst sollen dabei Galaxy S22-Modelle versorgt werden. Über die nächsten Monate folgen dann "ausgewählte Modelle", die One UI 5 unterstützen. "2023 wird die Einführung fortgesetzt und die Verfügbarkeit auf weitere Galaxy-Geräte ausgeweitet", so der Konzern.