Samsung Galaxy A14 4G: Alles zum neuen Einsteiger-Smartphone vorab

Samsung bringt in Kürze mit dem Galaxy A14 4G in Europa auch noch eine weitere Variante seines vorerst günstigsten Einsteiger-Smartphones der neuesten Generation auf den Markt. Wir haben alle Details zu dem neuen 6,6-Zoll-Smartphone vorliegen, das für knapp 200 Euro startet.

Riesen-Telefon für kleines Geld

Zusammenfassung 6,6-Zoll-Smartphone mit MediaTek Helio G80 MT6769V/CT, 4 GB RAM, 64/128 GB Speicher

Display: PLS-LCD, 2408x1080 px, 480 cd/m², 60 Hz

Kamera: 13 MP F/2.0 Front, 50 MP F/2.2 Haupt, 5 MP F/2.4 Ultraweitwinkel, 2 MP F/2.4 Makro

Ausstattung: 5000 mAh, USB-C, NFC, Bluetooth 5.2, LTE

Betriebssystem: Android 13 mit OneUI

Verfügbarkeit: Ende März in Osteuropa, Preis ab 200 Euro

Deutschland: Unklar

Samsung

Das Samsung Galaxy A14 4G ist im Grunde eine technisch abgespeckte Variante des in den USA und einigen anderen Regionen bereits verfügbaren 5G-Modells des Galaxy A14. Der Hauptunterschied besteht in der Plattform, denn anstelle des Exynos 1330 mit 5G-Modem aus seiner eigenen Produktion, verbaut Samsung hier den MediaTek Helio G80 MT6769V/CT mit acht bis zu 2,0 Gigahertz schnellen Kernen, der nur ein 4G-Modem mitbringt.Das SoC wird mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 GB internem Flash-Speicher kombiniert, wobei letzterer mittels MicroSD-Karte um bis zu ein Terabyte erweitert werden kann. Für etwas mehr Geld kann das Galaxy A14 4G auch mit einem auf 128 GB Kapazität verdoppelten internen Speicher erworben werden.Das Display des A14 LTE ist wie bei der 5G-Variante 6,6 Zoll groß und nutzt ein LCD-Panel mit 2408x1080 Pixeln auf PLS-Basis, das eine Bildwiederholrate von 60 Hertz nutzt und maximal 480 Candela Helligkeit erreichen kann. Da wir es hier mit einem Low-End-Gerät zu tun haben, sitzt die Frontkamera in einem tropfenförmigen Ausschnitt am oberen Bildschirmrand und nicht etwa in einem kreisrunden Loch.Apropos Frontkamera: Im Galaxy A14 4G (SM-A145) tut eine einfache 13-Megapixel-Kamera ihren Dienst, die eine F/2.0-Blende bietet. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 50 Megapixeln ordentlich hoch auf, Ihr zur Seite steht eine simple 5-Megapixel-Kamera mit F/2.4-Blende für Ultraweitwinkel-Aufnahmen, während ein vollkommen überflüssiger 2-MP-Sensor für Makrobilder herhalten soll.Der Akku des immerhin 201 Gramm schweren Samsung Galaxy A14 4G ist mit 5000mAh üppig bemessen und wird über einen USB Typ-C-Port mit maximal 10 Watt geladen. Zur weiteren Ausstattung gehören neben LTE zwei Stereolautsprecher mit Unterstützung für Dolby Atmos, ein Kopfhöreranschluss, Dual-Band AC-WLAN-Support, NFC und Bluetooth 5.2. Wie in dieser Preisklasse üblich, kann das Galaxy A14 4G mit zwei NanoSIM-Karten betrieben werden.Begrüßenswert ist, dass Samsung das Gerät grundsätzlich mit Android 13 ausliefert, also eine aktuelle Version des Google-Betriebssystems nutzt. Diese wird wie immer mit der Samsung OneUI kombiniert. Das Galaxy A14 4G wird gegen Ende März in Osteuropa auf den Markt kommen und soll dann zu Preisen ab gut 200 Euro zu haben sein. Ob ein Launch auch in Deutschland geplant ist, wissen wir noch nicht.