iPad 2022, der saure Apfel: Größte Änderung ist der stark erhöhte Preis

Für das neue iPad 2022 hat Apple eine Reihe Verbesserungen gestartet. So hat Apple das Design an alle anderen iPad-Modelle angepasst - es ist kantiger, größer und schneller und kommt mit neuen Kameras und ohne Homebutton.

Netzwerk, Ports und mehr

Apple iPad (10. Gen) Technische Daten Software iPadOS 16 Display 10,9 Zoll True Tone, Multi-Touch, LED, IPS, 2360 x 1640 Pixel, 264 ppi, 500 Nits Hauptkamera 12 Megapixel Weitwinkel, f/1.8, 5-fach digitaler Zoom, Autofokus Frontkamera 12 Megapixel Ultraweitwinkel, f/2.4, 122°, Smart HDR 3 CPU A14 Bionic-Chip, 6 Core-CPU, 4 Core-GPU, 16 Core Neural-Engine Speicher 64 / 256 Gigabyte Schnittstellen WLAN 802.11ax Dualband, USB-C, Bluetooth 5.2, 5G (Option) Besonderes Touch ID, Apple Pencil-Support (1. Generation), Stereo-Speaker, Smart Keyboard-Support Sensoren 3-Achsen Gyrosensor, digitaler Kompass, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslicht Laufzeit bis zu 10 Stunden Akku 28,6 Wh (bis zu 10 Std. Laufzeit laut Hersteller) Farben Silber, Blau, Pink, Gelb Gewicht 477 / 481 Gramm (WiFi / WiFi + Cellular) Maße 248,6 x 179,5 x 7 mm UVP ab 579 Euro

Apple

Apples überarbeitetes Einstiegs-iPad kommt nun mit einer besseren Leistung dank A14 Bionic Chip, 10,9 Zoll Liquid Retina-Display mit 2360 x 1640 Pixeln und True Tone-Technologie, 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera, 12 MP Rückkamera und Touch ID.Es gibt aber auch einen Haken - den Preis. Und der ist derzeit wohl die am meisten diskutierte Änderung beim iPad: Apple hat den Einstiegspreis beim iPad von ehemals 379 Euro jetzt auf satte 579 Euro angehoben. Das Vorgänger-Modell wird übrigens weiter verkauft. Auch da hat Apple einen saftigen Preisaufschlag - man zahlt jetzt 429 Euro für ein iPad der neunten Generation.Aber zurück zu den vielen Verbesserungen. Man kann jetzt die Rechnung aufmachen, ob sich das Update lohnt oder nicht. Apple gibt an, dass die Leistung aufgrund der 16-Core Neural Engine im A14 Bionic um bis zu 80 Prozent im Vergleich zum A13 gesteigert wurde. "Für alltägliche Aufgaben wie die Arbeit an Schulprojekten, die Bearbeitung hochauflösender Videos oder das Spielen grafikintensiver Games bietet der A14 eine bemerkenswerte Performance und Effizienz", so Apple. Da darf man auf die ersten Tests gespannt sein.Das neue iPad bietet ab sofort Unterstützung für WLAN 6, 5G und USB-C für schnellere Verbindungen. Zudem unterstützt das iPad weiterhin nur den Apple Pencil der ersten Generation, doch das jetzt nur noch mit Sonderzubehör zum Aufladen des Stiftes. Den Adapter muss man sich separat für zehn Euro kaufen. Da das iPad inzwischen einen USB-C-Anschluss anstelle des Lightning-Ports nutzt, kann der Pencil nur über diesen Adapter geladen werden. Dieser ist immerhin in den neu verkauften Apple Pencils der ersten Generation mit dabei. Dafür steigt der Preis von bisher 109 auf 119 Euro.Das neue iPad kann ab sofort bestellt werden. Man hat die Wahl zwischen Blau, Pink, Gelb und Silber und Speicherplatz von 64 oder 256 GB. Die Auslieferung und der Verkaufsstart in den Stores ist für Mittwoch, 26. Oktober, geplant.