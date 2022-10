Paramount+: Start-Termin der nächsten Streaming-Plattform steht fest

Der nächste Streaming-Anbieter wird dann doch noch zumindest für einen Teil der Adventszeit zur Verfügung stehen: Die Betreiber des neuen Angebotes Para­mount+ haben ihre bisherige Ankündigung des Starts für das Jahresende auf einen konkreten Termin festgesetzt.

Kurze Probephase

Wie die Betreiber vom Filmkonzern Para­mount nun mitteilten, wird die Plattform in Deutschland am 8. Dezember zur Verfügung stehen. Gleichzeitig erfolgt dann auch der Start in den beiden anderen deutschsprachigen Märkten Österreich und Schweiz. Nutzer, die über ein Sky-Cinema-Abonnement verfügen, können dann sogar direkt ohne weitere Kosten auf das Angebot zugreifen.Im Katalog der Plattform werden neben den Kinofilmen der Paramount-Studios auch die Filme und Serien der Töchter CBS, Comedy Central, MTV, Nickel­odeon und Show­time zu sehen sein. Insbesondere Star Trek-Fans werden hier also beispielsweise auf ihre Kosten kommen. Das neue "Star Trek: Strange New Worlds" ist natürlich im Paket enthalten.Es wird aber auch noch verschiedene weitere Produktionen geben. "Top Gun: Mave­rick", "Yel­low­stone" und "1883" gehören zum Start-Umfang, ebenso die Gaming-Adaption "Halo". Und im Kinderprogramm werden unter anderem "Paw Patrol: Der Ki­no­film" und "Sponge Bob" geboten. Ähnlich wie beim vergleichbaren Konkurrenten Disney+ werden mit der Zeit viele Eigenproduktionen dazukommen.Wer erst einmal testen will, ob sich das Angebot lohnt, muss sich binnen einer Woche entscheiden - länger läuft die kostenlose Probephase nicht. Dann kostet der Zugang bei monatlicher Zahlung 7,99 Euro. Wer sich gleich für ein komplettes Jahr entscheidet, kommt mit 79,99 Euro davon, zwei Monate sind dann also als Rabatt dabei. Wie gut die neue Plattform starten wird, bleibt dabei abzuwarten. Denn für viele Nutzer wird es zunehmend auch zu einer finanziellen Frage, wie viele Abos sie sich am Ende leisten wollen.