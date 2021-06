MPC-HC - Leichter Mediaplayer für fast alle Video-Formate

Einfach und minimalistisch

Formatfreudiges Mediaplayer-Leichtgewicht

Viele Mediaplayer versuchen mit einem riesigen Funktionsumfang, Nutzer zu überzeugen. MPC-HC, auch Media Player Classic - Home Cinema genannt, ist eine Mediensoftware für Windows, die sich vor allem durch ihre schlanke Bauweise auszeichnet und alle gängigen Formate wiedergeben kann. Aktuell ist der Player in der Version 1.9.12.10 verfügbar.Heutzutage ist es üblich, dass Mediaplayer so viele Funktionen wie möglich in sich vereinen. Darüber hinaus können die Wiedergabeprogramme oft mit einer Vielzahl von Skins an individuelle Geschmäcker angepasst werden. MPC-HC richtet sich genau an jene Nutzer, die auf alle diese Extras verzichten können und sich einen Mediaplayer ohne unnötige Funktionen wünschen.Das Programm zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es mit einer Vielzahl von verschiedenen Formaten umgehen kann. Aktuell werden folgende Datei-Typen unterstützt: AC3, AIF, AIFC, AIFF, ALAC, ASF, ASX, AU, AVI, BMP, CDA, DTS, D2V, JPEG, GIF, MIDI, MOV, MPG, MPEG (ES, MP3, MP4, PS, PVA, TS), MP2, MP3, MP4, M3U, OGG, PLS, PNG, QT, SND, SWF, VOB, WAV, WAX, WM, WMA, WMV, WMV3 DXVA.Mit dem MPC-HC können dabei beispielsweise VCDs, SVCDs und DVDs ohne die Installation zusätzlicher Software oder weiterer Codecs abgespielt werden. Darüber hinaus ist es mit dem einfach gehaltenen Mediaplayer auch möglich, AVI-Dateien abzuspielen, die nur unvollständig oder sogar bruchstückhaft vorliegen. Kurz gesagt: MPC-HC kann eigentlich mit allen Medienformaten etwas anfangen. Dank DXVA-Unterstützung ist es mittlerweile auch möglich, Videos mithilfe des Grafikprozessors wiederzugeben. Das ermöglicht die Nutzung von MPC-HC auf schwächeren Systemen.Wer nach einem Mediaplayer sucht, der die verfügbaren Hardware-Ressourcen schont und mit so gut wie jedem Videoformat umgehen kann, der sollte MPC-HC auf jeden Fall einmal genauer unter die Lupe nehmen. Gerade auf Systemen mit beschränkter Leistung ist der Einsatz des Media Player Classic - Home Cinema sehr zu empfehlen.Media Player Classic - Home Cinema bietet zwar nicht wie andere Programme die Möglichkeit, die gesamte Oberfläche per Skins anzupassen. Neuere Versionen der Software erlauben es aber beispielsweise, die Toolbar zu verändern.