Paramount+ gibt Details zum Start in Deutschland und Co. bekannt

Dass Paramount+ nach Deutschland, Österreich und die Schweiz kommt, steht schon lange fest, ein genaues Datum war bisher aber nicht bekannt. Nun hat der dahinter stehende Medienkonzern bekannt gegeben, wann genau es soweit sein wird - zumindest den Monat.

Start im Dezember 2022, für 7,99 Euro im Monat

In den USA hat sich Paramount+ mittlerweile etabliert, der einst als CBS All Access bekannte Streaming-Dienst hat auch einiges investiert, um gegen die Größen des Geschäfts, darunter Netflix und Disney+, bestehen zu können. Paramount+ hat unter anderem Serien wie Star Trek und Halo im Angebot und so mancher wartet auch schon gespannt darauf, dass dieses Angebot auch bei uns regulär zu haben ist - vor allem einzeln, also ohne Sky-Partnerschaft.Nun hat Paramount+ bekannt gegeben, wann das Angebot im deutschsprachigen Raum verfügbar sein und wie viel es kosten wird. Laut Mitteilung des Unternehmens wird es im Dezember dieses Jahres soweit sein und das in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Paramount+ wird monatlich 7,99 Euro kosten, das ist ein Euro weniger als bei Disney+ und deutlich weniger als Netflix, wo man - sieht man vom "Basis"-SD-Abo ab - monatlich 12,99 Euro (Standard) und 17,99 Euro (Premium) bezahlt. Parallel dazu wird es eine Partnerschaft mit Sky geben, diese besteht schon jetzt und bringt die Inhalte aktuell auch nach Deutschland. Das bleibt auch so, denn Sky Cinema-Abonnenten werden Paramount+ im Rahmen von Sky Q kostenlos nutzen können.Zu sehen werden Abonnenten die internationalen Hits bekommen, also eben Produktionen wie Halo und die Star Trek-Serien. Allerdings wird das Medienunternehmen auch deutschsprachige Produktionen ins Angebot nehmen, bereits bekannt gegeben wurde "A Thin Line", eine Hackerserie mit Saskia Rosendahl und Hanna Hilsdorf in den Hauptrollen. Weitere Ankündigungen und Details zum Start wird Paramount+ noch nachreichen.