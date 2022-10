Jetzt ohne Abo: Amazon verkauft Microsoft Office 2021 zum Sparpreis

Einmal mehr erhaltet ihr heute die Dauerlizenz von Microsoft Office 2021 in der Home & Student-Version bei Amazon zum Sparpreis von nur 89 Euro. Das beliebte Software-Paket mit Word, Excel und PowerPoint verlangt dabei kein Abo und läuft abseits von Microsoft 365.

Auch im Family-Abo erhältlich: Als Alternative zur Dauerlizenz verkauft Amazon zudem das Als Alternative zur Dauerlizenz verkauft Amazon zudem das Microsoft 365 Family-Paket mit Zugriff für 15 Monate zum Tiefpreis von 76 Euro. Dabei handelt es sich ebenso um ein begrenzt verfügbares Angebot.

Dauerhafte Microsoft Office-Lizenz für unter 90 Euro

Wer sich nicht an ein Abonnement der Redmonder binden möchte und auf der Suche nach einer dauerhaft gültigen Lizenz von Microsofts Office ist, der könnte heute in den Amazon Oktober-Angeboten fündig werden. Zu einem reduzierten Preis von 89 Euro verkauft der Online-Händler das Office 2021-Paket in der Home & Student-Version, das wahlweise auf einem Windows-PC oder Apple Mac aktiviert werden kann. Es bietet die drei essenziellen Büroprogramme Word, Excel und PowerPoint.Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung Microsofts, die bei knapp 150 Euro liegt, können mehr als 60 Euro gespart werden. Dabei haben Interessenten allerdings nur die Wahl, sich den passenden Download-Code per E-Mail anstatt klassisch per Postlieferung zustellen zu lassen. Für letztere werden nämlich mehr als 120 Euro fällig, wenn sie denn überhaupt verfügbar ist. Neben den drei Office-Programmen ist im Paket eine für Privatanwender konzipierte Gratisversion von Microsoft Teams und eine technische Unterstützung seitens der Redmonder für 60 Tage enthalten.Vorteile ergeben sich vor allem für Office-Nutzer, die nur auf die essenziellen Programme angewiesen sind und Microsofts zusätzliche Angebote, wie den OneDrive-Speicher oder Software wie Outlook, OneNote und Co. nicht benötigen. Dafür enthält Office 2021 Home & Student lediglich die Desktop-Versionen von Word, Excel und PowerPoint. Eine Nutzung der passenden Cloud-Varianten (z.B. im Browser) ist nicht möglich. Ebenso beschränkt sich die Dauerlizenz auf eine Person bzw. einen Computer. Das Teilen mit der Familie fällt somit aus.