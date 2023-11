Versionsupdate für Microsoft 365-Anmeldefehler veröffentlicht

Nutzer mit Problemen, sich bei Microsoft 365 anzumelden, bekommen jetzt endlich Hilfe per Update. Der Konzern hat in den neuesten Office-Versionen entsprechende Fehlerkorrekturen gestartet, mit dem Excel , Word, Outlook und Co. wieder normal genutzt werden können.

Fehler ist weitverbreitet

Microsoft 365-Support-Artikel

"Die für den Current Channel freigegebene Office-Version 2310 und die für den MEC freigegebene Version 2309 enthalten Korrekturen für bestimmte Fehlerszenarien bei der Office-Anmeldung.

Hinweis: Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Anmeldung aufgrund eines anderen Problems oder Szenarios fehlschlägt. Nicht alle Probleme werden durch ein Update behoben.

Um dieses Problem zu umgehen, verwenden Sie Outlook Web Access (OWA), Office Web Applications oder mobile Anwendungen.

Die Microsoft 365-Teams untersuchen dieses Problem durch die Analyse von Protokollen, die von einigen betroffenen Benutzern bereitgestellt wurden. Wenn Sie dieses Problem feststellen, bitten Sie Ihren Tenant-Administrator, ein Support-Ticket im M365-Admin-Portal zu eröffnen. Um die Untersuchung zu beschleunigen, deinstallieren Sie bitte jegliche Sicherheitssoftware vollständig und erfassen Sie dann die MSOAID-Protokolle, um sie dem Support-Ticket beizufügen, wenn Sie die Anfrage "Use MSOAID for authentication issues" einreichen."

Zusammenfassung Update für Microsoft 365 Anmeldeprobleme

Fehler nach Oktober-Updates gestiegen

Alle Microsoft 365-Lizenzen betroffen

Updates lösen nicht alle Anmeldefehler

Web-Apps als Alternative empfohlen

Microsoft arbeitet an dauerhafter Lösung

Nutzer hatten diesen Fehler bei der Anmeldung in den einzelnen Anwendungen schon vor einigen Wochen gemeldet, wobei sich die Anzahl der Betroffenen allem Anschein noch einmal nach den letzten Updates im Oktober deutlich steigerte.Die Anmeldeprobleme betreffen alle Nutzer einer Microsoft 365-Lizenz, die Excel, Word, Outlook und PowerPoint für Microsoft 365, Microsoft 365 Apps für Unternehmen und Office-Apps für iOS und Android verwenden.Ende Oktober hatten wir dann von einer Erste-Hilfe-Maßnahme berichtet , mit der Betroffene des Microsoft 365-Anmeldeproblems wieder zu ihren Anwendungen und Daten kommen konnten.Dabei handelte es sich aber um eine Übergangslösung, die mit dem Update von Microsoft nun nicht mehr nötig sein sollte - es gibt allerdings einen kleinen Haken. Laut Microsoft kann es durchaus sein, dass die neuen Updates den Anmeldefehler nicht in allen Szenarien ausmerzt. Wer also auch mit den neuen Versionen immer noch Probleme beim Anmelden in der einzelnen Anwendungen hat, sollte laut dem Microsoft 365-Team die Web-Apps nutzen.In einem kürzlich überarbeiteten Support-Dokument schreibt Microsoft daher auch, dass man die Fehler weiterhin untersucht und an einer dauerhaften Lösung arbeitet. Zudem wird erklärt, welche Updates schon "besser" funktionieren sollten und was man ansonsten machen kann: