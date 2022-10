Krise: Microsoft bringt Entlassungswelle in Gang, viele Teams betroffen

Microsoft hat offenbar begonnen, hunderte Mitarbeiter zu entlassen, um so die Kosten zu senken und sich intern neu zu strukturieren. Der Softwarekonzern gibt dabei sogar einigen bekannten Gesichtern des Windows-Teams den Laufpass.

Auch die Erfinderin der "Ninja Cat" muss gehen

Wie das US-Magazin Business Insider berichtet und auch von einigen der betroffenen Mitarbeiter auf Twitter bestätigt wurde, läuft derzeit eine neue Entlassungswelle bei Microsoft. Anscheinend sind die Stellenstreichungen jetzt die Umsetzung entsprechender Pläne, die das Unternehmen schon im Juli gegenüber seinen Aktionären angekündigt hatte Damals hatte Microsoft angedeutet, dass man "weniger als ein Prozent" der Belegschaft bald entlassen wolle, um so interne Redundanzen zu reduzieren. Die jetzt erfolgenden Stellenstreichungen kommentierte das Unternehmen nur mit dem Verweis auf die bei allen Unternehmen üblichen Prüfungen interner Strukturen, die regelmäßig erfolgen und als Reaktion auf eine sich ändernde Marktlage gesehen werden.Zu den Menschen, denen Microsoft jetzt die Kündigung ausgesprochen hat, gehören unter anderem KC Lemson und Greg Chapman. Lemson war seit rund 20 Jahren für Microsoft tätig und ist unter anderem für die sogenannte "Ninja Cat" verantwortlich, die lange ein spielerisches Maskottchen des Windows Insider Programms war. Zuletzt arbeitete Lemson für den Chief Technical Officer an der Inkubation neuer Projekte.Chapman hingegen war zuletzt im Azure-Team tätig und arbeitete dort für eine Gruppe, die sich mit der Erstellung realistischer 3D-Simulationen für Regierungsorganisationen beschäftigte. Er war unter anderem für die Xbox-Sparte tätig und bereits seit rund 15 Jahren in Diensten von Microsoft.Die Entlassungswelle betrifft auch diverse andere Mitarbeiter, die zum Beispiel für die Xbox- und die Windows-Sparte sowie die Rechtsabteilung von Microsoft tätig waren. Hintergrund sind die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Entwicklungen, wie stark gesunkene Nachfrage für diverse Elektronik- und Softwareprodukte, die massive Inflation und der Beginn einer weitreichenden Rezession. Auch bei diversen anderen großen Technologiefirmen gab und gibt es aktuell reihenweise Entlassungen.