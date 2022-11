Microsoft Teams bekommt demnächst drei wichtige neue Features

Für viele ist Microsoft Teams aus dem Büroalltag nicht mehr wegzudenken und diese Anwendung genießt in Redmond längst eine hohe Priorität. Entsprechend schnell werden Neuerungen umgesetzt und demnächst gibt es gleich mehrere, die man als signifikant einordnen kann.

Teams ist einst als Herausforderer von Angeboten wie Slack gestartet, in der Pandemie konnte der Microsoft-Dienst aber ein explosionsartiges Wachstum erleben. Seither wird die Kommunikationsanwendung auch regelmäßig aktualisiert und verbessert. Was kommt und in Planung ist, kann man in der Microsoft 365-Roadmap einsehen und nun sind dort gleich mehrere höchst interessante Features aufgetaucht (via Dr. Windows ).Zunächst einmal wird Microsoft bereits im Dezember eine neue Möglichkeit einführen, Chats innerhalb von Teams zu löschen. Der Redmonder Konzern schreibt dazu: "Mit 'Chats löschen' können Benutzer ganze Unterhaltungen dauerhaft aus ihrer Ansicht löschen. Dies hat keinen Einfluss darauf, was andere Benutzer im Chat sehen." Das liegt natürlich daran, dass Chats über die Cloud hinweg bei allen Anwendern synchronisiert sind. Dieses Feature ist also keine Option, um Nachrichten zu entfernen, die man besser nicht geschrieben hätte und ähnliches, sondern eher um bei der eigenen Ansicht und Oberfläche aufräumen zu können.Die zweite Neuerung, die derzeit für den Januar 2023 geplant ist, betrifft einen neuen Dateimanager innerhalb von Teams. Damit lassen sich künftig an einem Ort alle Inhalte in Chats, Kanälen, Meetings und Microsoft 365 verwalten, organisieren und finden, und zwar in einer Optik und Form, die Nutzern(er) ist.Schließlich bekommt Microsoft Teams eine Funktion, die in Anwendungen wie Slack, Discord etc. längst zum Standard gehört, nämlich das Erwähnen von allen Anwendern in Chats. Das wird ganz ähnlich funktionieren wie das @-Erwähnen von einzelnen Nutzern, allerdings wird es ab Dezember 2022 möglich sein, das auch mit @everyone zu nutzen, um alle Teilnehmer eines Chats zu benachrichtigen.