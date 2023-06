E-Mails zeigen: Valve half Nintendo bei Entfernung des Dolphin Emulator

Es ist bekannt, dass Nintendos juristische Abteilung mit aller Härte gegen alle nur denkbaren Möglichkeiten vorgeht, Spiele und Charaktere zweckentfremdet zu nutzen. Ein wichtiges Mittel sind DMCA-Takedowns, doch das ist im Fall des Dolphin Emulators nicht die ganze Geschichte.

Emulatoren im Nintendo-Visier

Klage gegen Valve drohte

Der japanische Hersteller Nintendo ist bei Fans überaus beliebt, doch das bedeutet nicht, dass dieser alles gut findet, was Fans machen. Es ist bekannt, dass der Videospielkonzern mit aller Härte gegen Fanprojekte und andere Aktivitäten vorgeht, die an den Nintendo-Urheberrechten auch nur kratzen.Dazu zählen auch Emulatoren, mit denen man Nintendo-Software auf anderen Plattformen nutzen kann. Ein aktuell bekannter Name lautet hier Dolphin. Diesen hat Nintendo Ende Mai erfolgreich von einer Veröffentlichung auf Steam abhalten können und bisher ging man davon aus, dass das in erster Linie über DMCA-Takedown durchgeführt wurde, also über die rechtlichen Möglichkeiten des Digital Millennium Copyright Act.Nun berichtet The Verge allerdings, dass Steam-Betreiber Valve im Fall von Dolphin eine wesentlich aktivere Rolle gespielt hat (bzw. spielen musste) als bisher bekannt. Das bekannte Tech-Blog hat von den Machern des Emulators E-Mails zugespielt bekommen, die zeigen, dass Valve Nintendo aktiv bei dieser Angelegenheit geholfen hat. Dabei hat Valve nicht nur die Japaner auf die Existenz von Dolphin aufmerksam gemacht, sondern hat auch einseitig beschlossen, "den Stecker zu ziehen", wie The Verge schreibt - ohne den Machern des Emulators eine Chance zu geben, darauf zu reagieren.Valve leugnet das auch nicht und hat mitgeteilt: "In Anbetracht der Tatsache, dass Nintendo in der Vergangenheit gegen einige Emulatoren vorgegangen ist, haben wir sie proaktiv darauf aufmerksam gemacht, nachdem das Dolphin-Team angekündigt hatte, dass es bald auf Steam erscheinen würde."Die Mails zeigen, dass die Entfernung nicht auf einem typischen Vorgehen nach DMCA-Richtlinien basierte. Für Außenstehende spielt das vielleicht keine allzu große Rolle, allerdings hatte Dolphin deshalb keine Möglichkeit, dagegen auf dem Rechtsweg vorzugehen. Das hat allerdings einen speziellen Grund: Denn die Mails zeigen, dass Nintendo Valve mit einer Klage gedroht hat - und dabei keine Rolle spielte, ob Dolphin gegen den DMCA-Takedown vorgehen kann oder nicht.Ob eine solche Klage gegen Valve erfolgreich sein könnte, ist schwer abzuschätzen, es gibt aber laut Ars Technica mehrere Hinweise, dass die Chancen von Nintendo dabei relativ gut gewesen wären. Für Valve war die Überlegung wohl recht einfach, nämlich, dass ein Kampf gegen Nintendo weder die Zeit noch das Geld wert ist.