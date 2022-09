Aus klein mach groß: Samsung bringt ausziehbare Displays für Mobil-PCs

Samsungs Display-Sparte hat im Zuge des Intel Innovation Day einen Ausblick darauf gegeben, wie unsere mobilen PCs künftig aussehen könnten. Das Unternehmen zeigte ein AMOLED-Display für Laptops und Tablets, das sich bei Bedarf auf eine Diagonale von 17 Zoll ausziehen lässt.

Samsung Display: Slidable Flex AMOLED Display mit 17 Zoll

Faltbare Displays waren nur der Anfang, sagt Samsung

Intel

Intel diskutierte bei seinem Innovation Day, bei dem auch der Launch der Core-SoCs der 13. Generation offiziell erfolgte , unter anderem mögliche Entwicklungen bei den Formfaktoren moderner PCs. Dabei kam der Chef von Samsung Display auf die Bühne und nutzte die Gelegenheit, um das nach eigenen Angaben erste "Slidable"-OLED-Display für PCs zu präsentieren.Noch handelt es sich um einen Prototyp, der zeigen soll, wie sich künftige Tablets oder Laptops bei Bedarf mit einem größeren Display versehen lassen. Im normalen Zustand hat das Panel offenbar eine Diagonale von rund 13 Zoll (ca. 33 cm), doch sobald man es auseinanderzieht, wächst der Bildschirm auf ganze 17 Zoll (ca. 43 cm) an.Der Vorteil einer solchen Lösung wäre es, dass man bei Bedarf mehr Platz auf dem Display zur Verfügung hat, um zum Beispiel am Schreibtisch zu arbeiten. Unterwegs wäre das jeweilige Gerät im Gegenzug sehr kompakt und dennoch voll nutzbar. Wann erste kommerzielle Produkte mit einem solchen ausziehbaren Bildschirm auf den Markt kommen werden, ließ Samsung bisher allerdings offen.Für den CEO von Samsung Display ist allerdings klar, dass "Slidable Flex" AMOLED-Bildschirme in künftigen mobilen PCs eine große Rolle spielen werden. Faltbare Displays seien nur der Anfang der Entwicklung hin zu neuen Formfaktoren gewesen, jetzt gehe es aber mit rollbaren Panels weiter, hieß es.Tatsächlich gab es bereits einen ersten Versuch, ein rollbares Display in einem Elektronikprodukt zu kommerzialisieren. LG Mobile stand vor seinem Ausstieg aus dem Smartphone-Markt kurz vor der Einführung des sogenannten LG Rollable, bei dem ebenfalls ein ausfahrbares Display verwendet werden sollte, das sich bei Bedarf von einem traditionellen Bartype-Formfaktor auf die Maße eines kleinen Tablets vergrößern ließ.