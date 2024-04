All-In-One Pro PC: Samsung baut sich einen iMac mit Intel & Windows

Samsung baut sein PC-Portfolio ein Mal mehr über Notebooks hinweg aus. Mit dem neuen Samsung All-in-One Pro hat der koreanische Elektronikriese jetzt die zweite Generation seines seit Jahren erstmals neu eingeführten Desktop-PCs im AiO-Design vorgestellt.

Samsung

Samsungs neuer Desktop hat ein 4K-Display mit 27 Zoll

Rand weg, Technik wandert auf den Rücken

Intel Core Ultra unter der Haube

Zusammenfassung Samsung stellt zweite Generation des AiO-PCs vor

Neues Modell mit einheitlichem Design ohne breiten Rand

Komponenten sind jetzt hinter dem Bildschirm platziert

27 Zoll 4K-Display und verbesserte Lautsprecher verbaut

Technische Details bislang nicht vollständig bekannt gegeben

Anschlüsse inklusive HDMI, USB-A, Ethernet und Audio

Integrierte Webcam und Samsung-Software für Windows

Preis für den AiO Pro liegt bei ca. 1350 Euro in Korea

Bereits im letzten Jahr brachte Samsung erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit einen ersten neuen Desktop-PC auf den Markt. Beim neuen Samsung All-In-One Pro arbeitet man nun daran, das Design zu vereinheitlichen und vor allem eine eher eigenständige Optik anzustreben, nachdem das Vorjahresmodell mit seinem breiten Rand unter dem Display dann doch stark an Apples iMac erinnert hatte.Der neue Samsung AiO Pro verzichtet auf diesen Rand, da die Komponenten nun auf die Rückseite hinter dem Bildschirm verlegt werden. Heraus kommt ein gefälliges, einfaches Design, das stark an die Galaxy Book-Modelle der Laptop-Serie von Samsung erinnert und sich mit in das Lineup einfügt. Der Bildschirm deckt nun die gesamte Front ab.Auf der Rückseite "versteckt" Samsung das Innenleben hinter einer gewölbten Abdeckung, die wie der Rest des Samsung All-In-One Pro großzügig auf Metall aus Gehäusematerial setzt. Auch die in Verbindung mit dem PC ausgelieferte drahtlose Tastatur ist großflächig aus Metall gefertigt und erinnert damit stark an die Logitech MX Keys. Auf der Tastatur findet sich übrigens auch eine Copilot-Taste.Der Samsung AiO Pro ist mit einem 27 Zoll großen 4K-fähigen LCD ausgerüstet, das somit ganze 13 Prozent größer sein soll als beim Vorgängermodell. Hinzu kommen Lautsprecher mit "3D-Sound" und Dolby Atmos, die für eine möglichst gute Audiowiedergabe in Spielen und Videos sorgen soll.Zu den technischen Daten der hier verwendeten Plattform macht Samsung seiner bisher nur für Korea erfolgten Ankündigung noch keine ausführlichen Angaben. Es ist von Intel Core Ultra-Prozessoren der neuesten Generation die Rede. Außerdem sollen mindestens 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und mindestens 256 GB interner Flash-Speicher an Bord sein. Inwiefern hier Upgrade der Speicherkomponenten möglich sind, ist noch unklar.Zur weiteren Ausstattung gehören ein HDMI-Anschluss, einige USB-A-Ports, ein Ethernet-Anschluss und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss. Hinzu kommen auch noch Bluetooth 5.3 und WiFi 6E. Mit einer eingebauten Webcam kann der neue All-In-One-PC von Samsung auch für Videokonferenzen oder -anrufe genutzt werden.Samsung liefert eine ganze Reihe von hauseigenen Anwendungen für Windows mit, über die man ein Smartphone bedienen und Dateien schnell zwischen PC und Mobilgerät hin und her bewegen kann. Samsung wirbt außerdem sogar aktiv damit, dass man Windows Phone Link für den Umgang mit Benachrichtigungen und Nachrichten vom Smartphone nutzen kann.Günstig wird der Samsung All-In-One Pro offenbar nicht: mindestens zwei Millionen Won setzt Samsung an, was umgerechnet gut 1350 Euro entspricht. Die Verfügbarkeit des neuen Desktops aus Südkorea soll ab dem 22. April gegeben sein. Ob und wann ein internationaler Launch ansteht, ist unklar.