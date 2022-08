55-Zoll Curved-Display mit 4K, 165 Hz: Samsung Odyssey Ark startet

Größer, schneller, krummer: Nach der Vorstellung im Frühjahr bringt Samsung seinen Ultra-High-End-Monitor Odyssey Ark auf den Markt. Es ist die erste 55 Zoll Anzeige mit einer Krümmung von 1000R, 165 Hz und 1ms Reaktionszeit. Die Darstellungsmöglichkeiten sind reichhaltig.

Samsung Odyssey Ark ist der krummste 55 Zoll Display bisher

Einige Eigenheiten

Samsung Odyssey Ark (Model G97NB) Display Bildschirmgröße 55" Krümmung 1000R Bildseitenverhältnis 16:9 Prozessor Neuronaler Quantum-Prozessor Ultra Mattes Display Ja Beleuchtung Quantum Mini LED (Lokale Dimmung) HDR Quantum HDR 2000 Kontrastverhältnis statisch 1.000.000 : 1 Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel Reaktionszeit 1ms (GTG) Bildwiederholrate maximal 165Hz Gaming VRR FreeSync Premium Pro Samsung Spiele-Hub Ja Andere Ark Dial, Flex Move Screen, Multi View, Game Bar, Game Mode Allgemein Automatischer Quellenwechsel + Ja Augenschonender Modus Ja Flimmerfrei Ja Adaptives Bild Ja Ausschalt-Timer Plus Ja Sound Tonausgabe 60W Kanal 2.2.2 Ch (4 Lautsprecher und 2 Tieftöner) Frequenzgang 45 Hz ~ 20 kHz Dolby Atmos Ja Interface HDMI HDMI 2.1 (4EA), HDMI-CEC LAN-Anschluss RJ45 (1EA) Design Farbe Schwarz Ständer Typ Höhenverstellbarer Ständer (HAS) Neigbar Ja Schwenken Ja (Cockpit-Modus)

Samsung

55 Zoll, das sind stolze 1,4 Meter Bildschirmdiagonale: Samsungs Odyssey Ark Monitor - wir hatten im Januar zur CES einen ersten Blick für euch riskiert - ist auf jeden Fall ein Gerät für Menschen, die sich etwas mehr auf ihrem Schreibtisch wünschen. Die extreme Krümmung von 1000R war in dieser Größenklasse bisher nicht verfügbar. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer Reaktionszeit von einer Millisekunde schiebt sich der Ark, Modellnummer G97NB, mit seinen Features endgültig an die Spitze der Samsungs Odyssey Monitor-Familie.Wir haben euch im Anschluss alle technischen Daten zum Odyssey Ark zusammengestellt, klar ist aber, dass Samsung das Modell als Gaming-Gerät platziert. Wie üblich kommt ein mattes Display zum Einsatz, was Blendungen und Reflexionen minimieren soll. Unüblich gut ausgebaut ist dagegen das Soundsystem. Samsung spricht von einem 60 Watt 2.2.2-System, eine Box in jeder Bildschirmecke und zwei zentrale Tieftöner, sodass auch Basstöne bis zu einer Frequenz von 45 Hz abgebildet werden können. Dazu verspricht man Surround-Sound-Erlebnis mit einem "AI Sound Booster" und Dolby Atmos.Eine weitere Besonderheit, die schon bei dem ersten Treffen Anfang 2022 etwas komisch anmutete: Samsung erlaubt auch die vertikale Nutzung, bei der die starke Krümmung dafür sorgt, dass der Monitor bis über den Kopf der Nutzer reicht. So ebenfalls nicht bei jedem Gaming-Modell vertreten: über die Fernbedienung Ark Dial kann man wichtige Einstellungen wie "Position und Bildschirmverhältnis zwischen 16:9, 21:9 und 32:9" direkt anpassen.Die deutsche Produktseite für den Samsung Odyssey Ark ist bereits online, die Vorbestellung soll ab dem 24. August möglich sein. Den Preis nennt Samsung nicht, hier wird aber schon länger vermutet, dass wohl 3500 Euro fällig werden dürften.