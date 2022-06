Samsung Galaxy Z Flip 4: Daten des Klapp-Handys mit Falt-Display

Bei Samsung arbeitet man neben dem Galaxy Z Fold 4, für das jüngst die Teilefertigung angelaufen ist, auch am neuen Galaxy Z Flip 4 , also dem günstigeren der beiden Smartphones mit faltbarem Display. Jetzt sollen erstmals Angaben zu den Spezifikationen vorliegen.

Außendisplay wird ein wenig größer

Nachdem der indische Journalist Yogesh Brar zuletzt die Spezifikationen des Galaxy Z Fold 4 veröffentlichte, legt er jetzt mit dem Galaxy Z Flip 4 nach . Das Gerät tritt erneut an, um mit seinem faltbaren Design, das an klassische Klapphandys erinnert, eine etwas günstigere Interpretation eines ausgereiften Smartphones mit Falt-Display zu bieten.Samsung nimmt offenbar die nötigen technischen Verbesserungen vor, um das Galaxy Z Flip 4 auf den neuesten Stand zu bringen, auch was das Innenleben betrifft. So ist von einem Upgrade auf den neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus die Rede, also den neuesten High-End-SoC des US-Zulieferers, der bei TSMC in einem hochmodernen 4nm-Verfahren gefertigt wird und effizienter arbeiten soll.Das Hauptdisplay auf der Innenseite des Geräts besteht aus einem 6,7 Zoll großen sAMOLED-Panel mit Full-HD+-Auflösung und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate. Das kleinere, außen am Gerät verbaute Zusatzdisplay soll hingegen eine Diagonale von 2,1 Zoll aufweisen und wieder ein sAMOLED-Panel verwenden. Damit wäre zumindest das Außendisplay ein wenig größer als beim Vorgängermodell.Brar zufolge wird das Galaxy Z Flip 4 außerdem mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher daherkommen. Bei den Kameras setzt Samsung angeblich wieder auf die bewährte Kombination aus zwei 12-Megapixel-Sensoren auf der Außenseite, wobei eine der beiden Kameras mit einer Ultraweitwinkeloptik aufwartet. Die "Frontkamera" auf der Innenseite des Flip 4 bietet hingegen wieder eine Auflösung von 10 Megapixeln, heißt es.Wie schon früher zu hören war, steigert Samsung die Kapazität des zweigeteilten Akkus im Galaxy Z Flip4 leicht auf nunmehr 3700mAh. Als Betriebssystem wird von Android 12 in Verbindung mit der Samsung One UI 4 ausgegangen. Die Präsentation des neuen Geräts dürfte zusammen mit dem Galaxy Z Fold 4 im August erfolgen.