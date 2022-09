Raptor Lake ist da: Intel stellt neue CPUs der 13. Core Generation vor

Mit Raptor Lake präsentiert Intel seine neuen Prozessoren der 13. Core Generation. Der Chiphersteller verspricht nicht nur mehr Kerne und höhere Taktraten von bis zu 6 GHz, auch die Effizienz soll deutlich steigen. Für den Auftakt im Oktober werden sechs Desktop-CPUs bestätigt.

Intel verspricht Performance-Plus von bis zu 41 Prozent

Preise und Verfügbarkeit

13. Intel Core Generation - Technische Daten Prozessor Kerne / Threads Takt / Turbo L2 + L3 GPU TDP PL2 Preis Core i9-13900K 24 (8P + 16E) / 32 3,0 / 5,8 GHz 32 + 36 MB UHD 770 150 W 253 W 589 USD Core i9-13900KF 24 (8P + 16E) / 32 3,0 / 5,8 GHz 32 + 36 MB - 150 W 253 W 564 USD Core i7-13700K 16 (8P + 8E) / 24 3,4 / 5,4 GHz 24 + 30 MB UHD 770 150 W 253 W 409 USD Core i7-13700KF 16 (8P + 8E) / 24 3,4 / 5,4 GHz 24 + 30 MB - 150 W 253 W 384 USD Core i5-13600K 14 (6P + 8E) / 20 3,5 / 5,1 GHz 20 + 24 MB UHD 770 125 W 181 W 319 USD Core i5-13600KF 14 (6P + 8E) / 20 3,5 / 5,1 GHz 20 + 24 MB - 125 W 181 W 294 USD

Intel

Der Nachfolger von Intels Alder Lake-Prozessoren wird vorerst nur im Desktop-Bereich Fuß fassen, später aber auch in Notebooks und Co. Platz finden. Für den Verlauf des nächsten Jahres verspricht Intel, die 13. Core Generation auf bis zu Modelle zu erweitern. Den Anfang machen allerdings nur sechs neue K(F)-Chips, mit denen man sich im Herbst gegen die AMD Ryzen 7000-Familie aufstellen wird. Bis zu 24 Kerne und 32 Threads sowie ein Boost mit bis zu 5,8 GHz sollen es richten.In Fachkreisen wird Raptor Lake als Alder Lake 2.0 bezeichnet. Intel hält an den grundlegenden Prozessen fest, spricht aber von einer signifikant verbesserten Fertigung (10 nm). Im Vergleich zu den Chips der 12. Core Generation wurden die Effizienz-Kerne durch die Bank weg verdoppelt und der Takt der Performance-Kerne angehoben. Zudem profitieren die neuen Prozessoren von größeren L2- und L3-Caches und der Unterstützung von DDR5-5600-Arbeitsspeicher (RAM).Doch was heißt das für die Leistung? In Verbindung mit dem neuen Intel Core i9-13900K spricht der Chiphersteller vom "schnellsten Desktop-Prozessor der Welt", vergleicht sich in Sachen Performance allerdings nur mit den eigenen Vorgängern und den bald abgelösten AMD Ryzen 5000-CPUs (Zen 3). In diesem Vergleich werden Leistungssteigerungen von bis zu 15 Prozent (Single-Thread) bzw. 41 Prozent (Multi-Thread) aufgeführt. Die allgemeine Gaming-Performance soll zudem um 24 Prozent steigen.In Hinsicht auf die Leistungsaufnahme der neuen Intel Core i-13000-Chips ist die Rede von 125 Watt respektive 150 Watt, während die kurzzeitig erreichten Spitzenwerte mit bis zu 253 Watt beziffert werden. Darüber hinaus verfügen alle sechs neuen Prozessoren - Intel Core i9-13900K(F), Core i7-13700K(F) und Core i5-13600K(F) - über die Unterstützung des neuen PCIe 5.0-Standards und in drei Fällen (K-Chips) über die integrierte Intel UHD Graphics 770.Der Startschuss von Intels 13. Core Generation soll am 20. Oktober 2022 fallen. Parallel dazu werden Mainboards mit dem neuen Z790-Chip erwartet. Da die Raptor Lake-CPUs den Sockel LGA1700 des Vorgängers übernehmen, werden auch ältere Alder Lake-Mainboards mit Chipsätzen der 600er-Serie die neuen Prozessoren unterstützen.Preislich starten die neuen Core i5-Chips ab 294 US-Dollar, während für einen Core i7 oder Core i9 der kommenden Generation mindestens 384 US-Dollar respektive 564 US-Dollar eingeplant werden müssen. Somit stellt sich Intel in diesem Jahr auch in Hinsicht auf den Preis besser auf, um mit den neuen AMD Zen-4-Chips zu konkurrieren.