N4: Samsung plant dritte Modellreihe von Smartphones mit Falt-Display

Samsung könnte sein Sortiment an Smartphones mit faltbaren Displays in diesem Jahr um eine dritte Modellreihe erweitern. Laut einem Bericht aus den Niederlanden will man den bereits gestarteten Modellen mit faltbaren Bildschirmen eine weitere Serie zur Seite stellen.

"B4", "Q4" und bald auch noch "N4"

Wie Galaxy Club unter Berufung auf seine eigenen Quellen berichtet, arbeitet Samsung derzeit nicht nur an neuen Versionen seiner Modellreihen Galaxy Z Fold und Galaxy Z Flip , sondern plant eine weitere Serie von Smartphones mit faltbarem Display. Wie genau deren Formfaktor aussehen wird, ist allerdings noch nicht geklärt.Dem Bericht zufolge arbeitet man am Galaxy Z Fold 4 und dem Galaxy Z Flip 4, die jeweils unter den Codenamen "Q4" und "B4" entwickelt werden. Hinzu kommt jedoch ein neuer Codename, der "N4" lautet. Samsung will mit der dritten Serie von Falt-Smartphones wohl den großen Erfolg seiner bisher erschienenen derartigen Produkte nutzen, um sich einen Vorsprung gegenüber der breiten Konkurrenz zu sichern. Aktuell dominiert der koreanische Konzern den Markt für die sogenannten "Foldables" mit fast 90 Prozent Anteil.Den Kollegen zufolge kämen für das Galaxy Z "N4" verschiedene Formfaktoren in Frage. So könnte es sich dabei um das erste Samsung-Smartphone mit einem rollbaren OLED-Display handeln. Alternativ könnte es auch ein Gerät sein, bei dem man das Display an zwei statt nur einer Stelle falten kann. Samsung hat für beide Varianten bereits entsprechende Displays gezeigt, wobei unklar ist, wie weit die Entwicklung der neuen Panels bereits fortgeschritten ist.Denkbar wäre auch, dass Samsung eine Art größeres Hybrid-Gerät plant, das im zusammengeklappten Zustand ein Display mit einer im Vergleich zum Galaxy Z Fold größeren Diagonale aufweist. Im aufgeklappten Zustand könnte das Panel dann eine im Vergleich deutlich größere Diagonale bieten und damit Tablet-Ausmaße annehmen.Wann und zu welchen Preisen Samsung seine neue, dritte Modellreihe von Smartphones mit faltbarem Display auf den Markt bringen wird, ist derzeit noch unklar. Wahrscheinlich ist erst in der zweiten Jahreshälfte mit der Einführung zu rechnen, da Samsung schon in den letzten Jahren jeweils Termine im Herbst für den Launch der vorangegangenen Produktgenerationen wählte.