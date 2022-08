Intel muss zittern: AMD stellt neue Ryzen 7000-CPUs mit Zen 4 vor

AMD enthüllt vier seiner ersten Ryzen 7000-Prozessoren , die ab Ende September zu Preisen ab 299 US-Dollar in den Handel kommen werden. Mit mehr Leistung als erwartet, soll vor allem der Ryzen 9 7950X dank seiner 5,7-GHz-Spitze Konkurrent Intel hinter sich lassen.

Produktivität und Gaming: AMD Zen 4 schlägt Intel Core i9-12900K

Preise und Verfügbarkeit

AMD Ryzen 7000-Prozessoren (Zen 4) Prozessor Kerne/Threads Basis/Turbo L3 TDP iGPU Preis (UVP) AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 64 MB 170 W RDNA 2 699 USD AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 64 MB 170 W RDNA 2 549 USD AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 32 MB 105 W RDNA 2 399 USD AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 32 MB 105 W RDNA 2 299 USD

In der Nacht auf Dienstag konnte AMD mit durchaus beeindruckenden Zahlen, Preisen und ersten Benchmarks zu seinen neuen, im 5-nm-Prozess gefertigten Zen-4-Prozessoren der Ryzen 7000-Familie überraschen. Entgegen der vorab angepeilten acht- bis zehnprozentigen Steigerung der IPC-Leistung (Instructions per Cycle), liegt das Plus im Vergleich zur Zen-3-Generation jetzt bei unerwarteten 13 Prozent. In Verbindung mit hohen Taktraten von bis zu 5,7 GHz und der Verdopplung des L2-Cache wächst die Mehrleistung im Single-Core-Betrieb laut AMD auf bis zu 30 Prozent an.Am 27. September 2022 wird der Chiphersteller vorerst mit vier High-End-Prozessoren starten und sein Portfolio im weiteren Verlauf des aktuellen und kommenden Jahres nach unten hin erweitern. Ebenso sind Chips mit 3D-Cache geplant. Spitzenmodell der Ryzen 7000-Familie ist der neue Ryzen 9 7950X mit 16 Rechenkernen, einem Turbo-Takt von 5,7 GHz und einer TPD von 170 Watt. Bei gleicher Leistungsaufnahme folgen der Ryzen 9 7900X mit 12 Kernen und 5,6 GHz und die 105-Watt-CPUs Ryzen 7 7700X (8 Kerne, 5,4 GHz) sowie Ryzen 5 7600X (6 Kerne, 5,3 GHz).Je nachdem welche Benchmarks AMD heranzieht, liegt die Mehrleistung der neuen Zen-4-CPUs gegenüber den älteren Ryzen 5000-Prozessoren und dem Intel Core i9-12900K (Alder Lake) bei 50 bis 60 Prozent. Bereits der günstige Ryzen 5 7600X soll Intels Flaggschiff-Chip in Spielen wie F1 2022, GTA 5, Cyberpunk 2077 und Rainbow Six Siege um bis zu 17 Prozent hinter sich lassen. Praxisnahe Vergleiche bleiben jedoch abzuwarten.Für den Betrieb werden neue Mainboards mit AM5-Sockel (LGA 1718) und DDR5-Arbeitsspeicher benötigt. Ähnlich der XMP-Profile soll AMDs neue EXPO-Funktion zum Übertakten des RAMs bereitstehen. Zum Marktstart Ende September werden dabei zuerst die neuen X670-, ab Oktober auch B650-Chipsätze zur Verfügung stehen. Ebenso erhältliche Extreme-Chipsätze haben es sich zudem auf die Fahne geschrieben, die neue PCIe 5.0-Technologie sowohl auf einem PCIe- als auch auf mindestens einem M.2-Slot für SSDs anzubieten.Von der erwarteten Preiserhöhung im Vergleich zur Zen-3-Generation ist nichts zu spüren, ganz im Gegenteil. Die unverbindliche Preisempfehlung des neuen AMD Ryzen 9 7950X liegt mit 699 US-Dollar sogar 100 US-Dollar unter der des 5950X. Zu gleichen oder gar günstigeren Preisen als ihre Vorgänger werden auch der Ryzen 9 7900X (549 US-Dollar), Ryzen 7 7700X (399 US-Dollar) und der Ryzen 5 7600X (299 US-Dollar) starten. Laut AMD hat man sich eine höhere Menge an Wafern gesichert und auch dem Substratmangel entgegengesteuert, um zum Marktstart am 27. September eine gute Verfügbarkeit gewährleisten zu können.