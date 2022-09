Flach, leicht, schnell: Die besten Intel Evo-Laptops jetzt bei Saturn

Auf der Suche nach einem neuen Notebook solltet ihr euch die Angebote von Intel und Saturn nicht entgehen lassen. Premium-Laptops mit Intel Evo-Technologie, satter Leistung und besonders langen Akkulaufzeiten sind jetzt stark reduziert. Wir zeigen euch die besten Modelle.

Für jeden Geldbeutel: Diese Modelle können wir empfehlen

Interessanter Deal: Bis zum 18. September 2022 gewährt Samsung einen Cashback von bis zu 250 Euro auf viele seiner Intel Evo-Notebooks, zum Beispiel auf das Bis zum 18. September 2022 gewährt Samsung einen Cashback von bis zu 250 Euro auf viele seiner Intel Evo-Notebooks, zum Beispiel auf das Galaxy Book 2 Pro 360 mit Convertible-Funktion ab 1149 Euro.

Jetzt auch im Premium-Bereich richtig sparen!

Der bekannte Chiphersteller sammelt in seiner Premium-Kategorie leistungsstarke und schlanke Notebooks, die den hohen Anforderungen des Alltags gewachsen sind. Man versucht das "Nutzererlebnis neu zu definieren." Dass es sich dabei nicht nur um Marketing-Floskeln handelt, zeigen die strengen Richtlinien von Intel, die man an Hersteller wie HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer oder Samsung stellt.Lange Akkulaufzeiten von weit über 10 Stunden gehören ebenso zu den Voraussetzungen wie neueste Technologien, insbesondere Wi-Fi 6 und Thunderbolt 4. Außerdem müssen die Notebooks innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit sein, langfristig mit Updates versorgt werden und natürlich über performante Intel-Chips verfügen. Kurz gesagt: Das Evo-Logo steht für Qualität, Performance und Langlebigkeit. Durchstöbert jetzt die Geräte bei Saturn Im Premium-Segment nach einem günstigen Preis Ausschau zu halten ist nicht immer leicht. Das Acer Swift 3 für knapp 720 Euro erfüllt seinen Job allerdings ausgezeichnet. Der 14-Zöller setzt auf einen Intel Core i5-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB SSD. Damit hat er reichlich Leistung für den Office- und Multimedia-Alltag und ist mit seinen 1,2 Kilogramm zudem leicht verstaut. Folgt man hingegen dem TV-Trend, sollte man sich das Asus ZenBook 13 genauer ansehen. Technisch dem Acer ähnlich, setzt dieser 13-Zoll-Laptop auf ein kontraststarkes OLED-Display und kostet dabei gerade einmal 819 Euro.Wer im Intel Evo-Segment die eierlegende Wollmilchsau sucht, der wird mit dem Dell XPS 13 Plus (9320) glücklich. In seiner Spitzenkonfiguration mit Intel Core i7-CPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD und Touchscreen für 2199 Euro kann man vor allem im Kreativbereich nichts falsch machen. Für 1899 Euro ist zudem die Version ohne Touch-Display verfügbar. Dicht verfolgt wird Dell vom neuen LG Gram 17Z , einem großen 17-Zöller, ebenfalls mit Core i7, dafür aber auch mit einer 1 TB SSD für 1609 Euro. Und im soliden Mittelfeld: Das wandelbare HP Envy x360 mit OLED-Bildschirm und Top-Ausstattung für 1149 Euro.