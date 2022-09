Intel schickt Pentium & Celeron in Rente: Neuer Name für Low-End-CPUs

Nach mehr als 30 Jahren verabschiedet sich Intel von zwei immer wieder verwendeten klassischen Markennamen für seine Prozessoren. Ab 2023 will man keine "Pentium"- und " Celeron "-Chips mehr anbieten. Der neue Name ist allerdings kein großer Wurf im Hinblick auf Marketing.

Alte Namen wurden nur noch für Billigchips verwendet

Prozessor heißt jetzt 'Processor'

Intel

Die Bezeichnungen Pentium und Celeron stammen noch aus den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts und wurden damals verwendet, um die Oberklasse- und die Einsteigerchips des US-Konzerns leicht unterscheiden zu können. Pentium wurden die leistungsstarken Modelle genannt, während die günstigeren Versionen unter der Marke Celeron verkauft wurden.Im Grunde weiß heutzutage jeder, dass man von einem Intel-Chip spricht, wenn man "Pentium" oder "Celeron" sagt. Allerdings wurden die beiden Bezeichnungen zuletzt so weit degradiert, dass sie nur noch für Low-End-CPUs verwendet wurden. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Dual- oder Quadcore-Chips für günstige Notebooks oder 2-in-1-Systeme.Jetzt ist endgültig Schluss, denn bei Intel ist man wohl der Meinung, dass die Namen Pentium und Celeron ausgedient haben. Allerdings hat man sie auch durchaus "verbrannt", schließlich war die Performance der letzten aktuellen Pentium- und Celeron-Chips alles andere als überragend.Statt die weltbekannten Namen weiterzuverwenden, will Intel seine "Entry-Level"-CPUs für günstige Notebooks künftig unter der folgenden Markenbezeichnung vermarkten: "Intel Processor". Der US-Chipgigant nennt die Prozessoren also einfach nur "Prozessor". Angeblich soll dies für mehr Übersicht im Line-up sorgen, sodass die Kunden leichter finden können, was sie suchen.Künftig erkennt man die günstigeren Chips also daran, dass ihnen kein wirklicher Markenname mehr zugeordnet wird. Trägt eine CPU nicht den Namen "Intel Core", handelt es sich künftig um ein Low-End-Modell. Die meisten Käufer von Einsteiger-Laptops dürften ohnehin weniger auf den Markennamen achten als die sogenannten Enthusiasten, die die teureren Chips erwerben.Intel zufolge sollen die ersten Chips mit "Intel Processor"-Branding ab Anfang 2023 auf den Markt kommen. Vorerst soll es übrigens keine entsprechend gebrandeten Desktop-CPUs geben, die im gleichen Zeitraum auf den Markt kommen. Langfristig dürfte sich dies aber wahrscheinlich ändern.