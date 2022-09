Smartphones mit 5G: Wie Huawei das US-Embargo per 'Lizenz' umschifft

Huawei hat offenbar einen Weg gefunden, wie man auf Umwegen dann doch wieder 5G-fähige Smartphones vertreiben kann. Offiziell ist man es allerdings nicht selbst, der hier als Anbieter auftritt, sondern als Lizenzgeber für einen Anbieter, an dem Huawei selbst beteiligt ist.

Huawei verteilt Lizenz an eigenes Joint-Venture mit Nokia

TD Tech

Die chinesische Firma Chengdu TD Tech hat in Lizenz von Huawei ein neues 5G-Smartphone auf den Markt gebracht, das offenbar eine entsprechend geänderte Version des Huawei P50 ist. Anders als das "Original" von Huawei selbst, das nur 4G-Mobilfunk unterstützt, hat das TD Tech P50 ein 5G-fähiges Modem an Bord.Statt der auf 4G-Netze beschränkten Variante des Qualcomm Snapdragon 888 ist hier dessen 5g-Version im Einsatz. Abgesehen vom SoC und dessen Modem ist die Ausstattung des TD Tech P50 identisch zum Huawei P50. Es handelt sich also um ein Oberklasse-Smartphone mit guter Ausstattung rund um ein 6,5 Zoll großes OLED-Display mit 2700x1224 Pixel Auflösung und einem aufwendigen Kamerasystem mit 50-Megapixel-Hauptkamera.Dass TD Tech das Huawei-Smartphone unter seiner Marke anbietet, kommt durch ein interessantes Konstrukt zustande. So ist TD Tech nichts anderes als ein Joint-Venture-Unternehmen, das zu 49 Prozent Huawei gehört. Die anderen 51 Prozent gehören niemand anderem als dem finnischen Netzausrüster Nokia.TD Tech lizenziert mit dem P50 bereits zum zweiten Mal ein Huawei Flaggschiff-Smartphone, denn schon beim Huawei Mate 40 gab es einen ähnlichen Fall. Während Huawei die Geräte aufgrund der US-Sanktionen nicht mit 5G-Modem ausrüsten darf, werden sie von TD Tech einfach mit einer anderen Firmware versehen, in der das 5G-Modem des Snapdragon-SoCs nutzbar ist.Das TD Tech P50 hebt sich äußerlich vom regulären Huawei P50 nur durch einen geänderten Schriftzug auf der Rückseite ab. Wo normalerweise Huawei aufgedruckt wird, steht in diesem Fall der Name des "Lizenznehmers".Inwiefern sich diese Praxis mit den US-Sanktionen vereinen lässt und ob Qualcomm und andere Zulieferer durch den Vertrieb von Huawei-Geräten unter einer Drittmarke, die zu fast der Hälfte auch noch ein Tochterunternehmen des chinesischen Technologieriesen ist, selbst Verstöße gegen die US-Vorgaben riskieren, ist derzeit unklar. Allerdings wird das TD Tech P50 ausschließlich in China verkauft.