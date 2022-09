Omakase Beef-Happen: So sieht Wagyu-Steak aus dem 3D-Drucker aus

Im Labor gezüchtete Wagyu-Rindfleischhäppchen frisch aus dem 3D-Drucker - das ist die neueste Idee des israelischen Start-ups Steakholder Foods. Das Unternehmen entwickelte eine "Alternative" zum traditionellen Wagyu-Rindfleisch, die ohne einen Schlachter auskommt.

Rindersteak aus dem 3D-Drucker

3D-Sruckverfahren

Großspurige Versprechen

Noch zu teuer?

Die "Omakase Beef Morsels" sind laut dem Unternehmen kleine Rinderhäppchen, die in einem neuen 3D-Verfahren gedruckt werden und dem bekannten Wagyu-Rindfleisch sehr nah bei Textur und Geschmack kommen sollen. Wagyu zeichnet sich dabei vor allem durch die feine Fett-Maserung aus. Daher druckt Steakholder Foods auch in zwei Schichten: einmal Rindermuskel- und einmal Fettzellen in abwechselnden Schichten (via Bleeping Computer ).Das israelische Unternehmen Steakholder war vormals unter dem Namen MeaTech 3D bekannt. Als MeaTech 3D hatte man bereits ein "kultiviertes Steak" entwickelt. Dieses Steak war ein genormtes, 104 Gramm schweres Stück biologisch gedrucktes Fleisch, das aus einer Mischung von im Labor gezüchteten Rindermuskel- und Fettzellen hergestellt wurde. Die Muskel- und Fettzellen werden dabei aus Rinderstammzellen gewonnen. Nun hat man sich umbenannt und ein neues Produkt vorgestellt.Die Omakase Beef Morsels werden ebenfalls aus Stammzellen hergestellt, die nun aber in einem eher klassischen 3D-Verfahren in abwechselnden Schichten aus Muskel- und Fettzellen-"Tinte" gedruckt werden.Laut dem Unternehmen ist das Verfahren schnell und flexibel. Durch Veränderung der Dicke, des Druckmusters und des Verhältnisses der Schichten zueinander können Saftigkeit, Marmorierung und Nährstoffgehalt der Morsels nach Wunsch eingestellt werden.Das Unternehmen behauptet sogar, dass es möglich ist, die Marmorierungsanforderungen für natürliches Wagyu-Rindfleisch zu übertreffen. Darüber hinaus können diese Standards bei jedem Produktionslauf konstant eingehalten werden. Und obwohl das fertige Produkt derzeit nur in Form von kleinen Würfeln vorliegt, kann es Berichten zufolge in jeder beliebigen Größe oder Form gedruckt werden.Aktuell hat das Verfahren aber noch eine Haken - seinen Preis. Man hofft, dass die Häppchen am Ende etwa so viel kosten werden wie herkömmliches Fleisch. Derzeit arbeitet man daran, die Produktionskosten zu senken.