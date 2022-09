Großer Meilenstein für SpaceX: Starlink deckt jetzt alle Kontinente ab

Dem Satelliten-Provider SpaceX ist ein weiterer großer Schritt bei dem Ziel gelungen, weltweit Internet-Dienste anbieten zu können: Das Unternehmen bietet jetzt Netzanbindungen auf allen sieben Kontinenten an - inklusive der Antarktis.

SpaceX hat dafür nun eine Starlink-Antenne an die McMurdo-Station geliefert, eine US-Forschungseinrichtung auf einer Insel direkt vor der Küste der Antarktis. In einem Tweet vom Mittwoch teilte die National Science Foundation mit, dass Wissenschaftler des US-Antarktis-Programms die Antenne vor Ort getestet haben, um die in der Station Internet-Bandbreite zu erhöhen.Die Einrichtung war bisher auch schon über Satellit mit einer Datenverbindung ausgestattet. Allerdings ist diese ziemlich langsam. Gerade einmal 17 Megabit pro Sekunde im Downstream gab es hier, mit relativ hohen Latenzen, da ein Satellit in einer geostationären Umlaufbahn genutzt wurde. Angesichts dessen, dass auf der größten Antarktis-Station immerhin rund tausend Menschen leben, war dies extrem wenig. Man prüfte auch schon eine Anbindung über ein Untersee-Glasfaserkabel, was aber eine extrem teure Lösung wäre.Starlink hat hier wesentlich mehr zu bieten, allerdings dauerte es etwas, bis genügend Satelliten auch auf Umlaufbahnen ausgesetzt waren, die regelmäßig über den südlichen Kontinent führen - parallel lassen sich über diese Orbits aber auch Alaska und Nordkanada versorgen. Die Bandbreite, die den Nutzern hier nun allerdings allein durch den einen Starlink-Empfänger zur Verfügung steht, hat sich etwa verzehnfacht.Eine weitere Voraussetzung für die Versorgung der McMurdo-Station war die Verfügbarkeit der Laser-Links zwischen den einzelnen Starlink-Satelliten. Denn die einzelnen Systeme können in der Region nicht als Releay dienen, das einen direkten Kontakt zu einer Bodenstation herstellt, da eine solche dort nicht in Sichtweite ist. Die SpaceX-Satelliten sind allerdings in der Lage, ein eigenes Mash-Netzwerk zu bilden, über das die Daten dann weitergereicht werden, bis sie an eine Bodenstation übergeben werden können.