Babylon 5-Schöpfer: Geheimprojekt mit Originalbesetzung ist fertig

Die Kultserie Babylon 5 schickt sich an, eine Auferstehung zu feiern. Zwar lässt die Produktion der Neuauflage der Originalseite noch auf sich warten, doch jetzt wurde ein bisher geheimes Projekt bekannt. Das bringt große Teile der Originalbesetzung schon 2023 auf die Bildschirme zurück.

Babylon 5 kehrt mit mehr als einem Projekt zurück

Originalbesetzung

Warner Bros.

Aktuell dominieren Star Trek und Star Wars die Science Fiction-Popkultur. Doch mit Babylon 5 schickt sich ein echtes Weltraum-Abenteuer-Schwergewicht an, neue Generationen zu begeistern und natürlich alte Fans abzuholen. 2021 war ein Reboot der Science-Fiction-Kultserie bekannt gegeben worden, die lässt aber noch auf sich warten. Umso schöner, dass Serien-Schöpfer J. Michael Straczynski still und heimlich an einem weiteren Projekt gearbeitet hat.Schon bisher war bekannt, dass Straczynski in Bezug auf neue Babylon 5-Projekte gleich mehrere Fäden in der Hand hält. Während der Reboot offiziell angekündigt ist, gab es zu einem weiteren "Geheimprojekt" bisher nur Gerüchte. Dann vor wenigen Wochen ein Tweet des Erfinders: "Das geheime B5-Projekt ist keines dieser "Vielleicht wird es passieren/vielleicht auch nicht"... es ist fertig!", so Straczynski. Wie Space.com aktuell ergänzt, ist auch schon ein Ort für die Premiere gewählt: die 2023 San Diego Comic Con-Messe."Das Projekt wird erst im Rahmen einer großen Präsentation auf der San Diego Comic Con im nächsten Jahr vorgestellt und danach verfügbar gemacht werden", bestätigt auch der Schöpfer. Allerdings ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, in welchem Medium die neuen Inhalte zu sehen sein werden.Eines ist aber zum jetzigen Zeitpunkt schon sicher: Fans können sich darauf freuen, dass laut Straczynski alle noch lebenden Schauspieler der Originalbesetzung eine Rolle erhalten haben. Es gibt also ein Wiedersehen mit Bruce Boxleitner (John Sheridan), Claudia Christian (Susan Ivanova), Peter Jurasik (Londo Mollari), Bill Mumy (Lennier), Tracy Scoggins (Elizabeth Lochley) und Patricia Tallman (Lyta Alexander). Dazu kommen Andrea Thompson (Talia Winters) und Jason Carter (Marcus Cole), beide im Laufe der Serie ausgeschieden und Julie Caitlin Brown (Na'Toth), aus Saison 1 und 5.