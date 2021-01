HBO Max arbeitet an "Game of Thrones"-Zeichentrick-Spinoff

HBO wagt sich an ein weiteres Game of Thrones-"Experiment". Wie jetzt bekannt wurde, arbeitet man an einer animierten Serie, die die Ge­schichten nun weitererzählen soll. Das geht aus einem Bericht von Hollywood Reporter hervor.

Frühe Entwicklungsphase bei HBO Max

HBO

Wie jetzt bekannt wurde, arbeitet HBO Max bereits an einer Zeichentrick-Adaption (via Film.tv ). Interne Quellen gaben gegenüber Hollywood Reporter an, dass aktuell Treffen mit Autoren für eine potenzielle Serie im Gange sind. Dabei geht es um die Planung einer neuen Zeichentrick-Version von Game of Thrones. Es soll sich demnach um ein drittes Spinoff der beliebten Serie handeln.Laut den bisherigen Informationen befindet sich das animierte "Game of Thrones" noch in einer frühen Entwicklungsphase bei HBO Max. Die Serie soll wie schon das Original für ein erwachsenes Publikum zugeschnitten sein. Noch wurden den Quellen zufolge aber keine verbindlichen Verträge abgeschlossen. Es sei möglich, dass die animierte Serie nie zustande kommt. Sie hat aber gerade durch die durch Corina bedingten Einschränkungen bei einem Dreh mit "echten" Schauspielern einen großen Vorteil.Was dagegen schon klar ist, ist eine weitere Geschichte der Game of Thrones-Macher: In Kürze werden die Dreharbeiten zu "House of the Dragon" starten ( wir berichteten ). Dabei soll die Vorgeschichte zu der bekannten epochalen Serie erzählt werden. Das ist aber noch längst nicht alles, was die Macher von Game of Thrones planen. House Of The Dragon soll im kommenden Jahr bei HBO Max starten. Bisher sind alle Vorbereitungen zur Produktion trotz Corona im Zeitplan. Wann man dagegen mit den ersten Teilen der Zeichentrickserie rechnen kann, ist noch unbekannt.