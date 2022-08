Amazon Prime Video: Die neuen Filme & Serien im September 2022

Amazon kündigt für den kommenden September knapp 30 Prime Video-Neustarts an. Neben Die Ringe der Macht stehen vor allem Filme und Serien wie A Private Affair, The Grand Tour, Blacklight, Ad Astra, Prisma und Jungle im Mittelpunkt. In diesem Artikel findet ihr alle Termine.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im September 2022

Star Trek: Lower Decks - Staffel 3 ab 1. September

The Handmaid's Tale - Staffel 4 ab 1. September

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 1 ab 2. September

The Last Ship - Staffel 5 ab 9. September

A Private Affair - Staffel 1 ab 16. September

The Grand Tour presents: A Scandi Flick ab 16. September

Prisma - Staffel 1 ab 21. September

Jungle - Staffel 1 ab 30. September

The Sex Lives Of College Girls - Staffel 1 ab 30. September

Amazon Prime Video: Neue Filme im September 2022

Ad Astra ab 1. September

Dünnes Blut ab 1. September

Der Göttliche Andere ab 1. September

Mary Shelley ab 1. September

Card Counter ab 3. September

The Great Gatsby ab 3. September

Those Who Wish Me Dead ab 3. September

The Boy Behind The Door ab 3. September

Zeros And Ones ab 5. September

Blacklight ab 09. September

Flight / Risk ab 09. September

Mortal Kombat ab 13. September

Escape Plan 2: Hades ab 15. September

Goodnight Mommy ab 16. September

Beerfest ab 17. September

Durst ab 17. September

Fatale ab 17. September

Hello Again - Ein Tag für immer ab 18. September

The Exorcist ab 25. September

My Best Friend's Exorcism ab 30. September

Amazon Prime Video: Gratis FreeVee-Inhalte im September 2022

Bonnie & Clyde Staffel 1 ab 01. September

Forever Staffel 1 ab 01. September

The Shield Staffeln 1-2 ab 01. September

Warehouse 13 Staffeln 1-2 ab 01. September

Grimm Staffeln 1-2 ab 01. September

Snatch Staffeln 1-2 ab 01. September

Fringe Staffeln 1-5 ab 01. September

American Pastoral ab 01. September

Before I Fall ab 01. September

Draft Day ab 01. September

Lost in Translation ab 01. September

The Man Who Cried ab 01. September

Vera Drake ab 01. September

Keepers ab 03. September

Coma ab 03. September

Admission ab 04. September

Creepshow ab 05. September

Beautiful Creatures ab 07. September

The Chronicles of Riddick: Dark Fury ab 09. September

Kleine Haie ab 10. September

Dragon: The Bruce Lee Story ab 12. September

Dronningen ab 13. September

The Christmas Dragon ab 15. September

Fair Trade Staffel 1 ab 15. September

Medium Staffeln 1-7 ab 15. September

Spy Kids ab 16. September

The Cider House Rules ab 16. September

The Gangster, the Cop, the Devil ab 18. September

Fabricated City ab 19. September

Churchill ab 20. September

September 21 ab 21. September

The Colony ab 22. September

The Misfits Club ab 22. September

What Happened to Monday ab 23. September

Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück ab 24. September

Molly's Game ab 24. September

Reine Formsache ab 26. September

Unbroken ab 28. September

The Great Battle ab 30. September

The Sting ab 30. September

Hollywood Houselift with Jeff Lewis - Staffel 1 ab 30. September

Neue Serien und Filme im Überblick

Schon in dieser Woche können sich Prime-Kunden auf die für Amazon wohl wichtigste Premiere freuen, den Start der Herr der Ringe-Serie "Die Ringe der Macht". Am 2. September erfolgt der Auftakt mit einer Doppelfolge. Im wöchentlichen Rhythmus werden danach bis Ende Oktober sechs weitere Episoden ausgestrahlt. Abseits davon sieht man Jean Reno und Aura Garrido in der neuen Krimi-Serie A Private Affair und die drei Top Gear-Urgesteine Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May machen sich in einer neuen Staffel von The Grand Tour auf den Weg nach Skandinavien.Europäisch stellt sich Amazon Prime Video im September mit den britischen und italienischen Drama-Serien Jungle und Prisma auf, während bekannte Formate wie Star Trek: Lower Decks, The Handmaid's Tale und The Last Ship mit neuen Episoden versorgt werden. Ebenso nimmt man einige namhafte Filme auf, darunter The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio, Blacklight mit Liam Neeson, Ad Astra mit Brad Pitt oder auch das neue Mystery-Horror-Original Goodnight Mommy mit Naomi Watts. Hinzu kommt eine Vielzahl an Inhalten, die Amazon kostenlos, aber mit Werbung via FreeVee zeigt (siehe unten).Amazon wird ab dem 15. September die Kosten für Prime-Mitgliedschaften erhöhen. Wer sich vor diesem Stichtag für ein Jahresabo samt Probemonat entscheidet, erhält dieses für ein Jahr zum alten Preis von 69 Euro anstelle der zukünftig fälligen 89,90 Euro.