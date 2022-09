Microsoft Edge: Android-Browser erhält verbesserten Video-Adblocker

Obwohl die Android-Version des Edge-Browsers nur von vergleichsweise wenigen Nutzern verwendet wird, arbeitet Microsoft fortlaufend an der Weiterentwicklung der App. Nun wurde die Adblock-Funktion verbessert, sodass auch Video-Anzeigen zuverlässiger blockiert werden.

Marktanteil weiterhin relativ gering

Das ist dem Reddit-Nutzer Leopeva64-2 (via Neowin ) aufgefallen. Microsoft hat den Browser mit einer neuen Konfiguration ausgerüstet, sodass vor allem Werbeclips in Videos besser erkannt und am Abspielen gehindert werden sollen. Auch YouTube-Werbung soll zuverlässig blockiert werden. Natürlich wäre es denkbar, dass der Video-Adblocker nicht in allen Fällen funktioniert und manche Werbeclips trotzdem zum Vorschein kommen.Um den aktualisierten Adblocker zu aktivieren, wird aktuell eine experimentelle Flag-Option benötigt. Nachdem die neueste Version des Browsers installiert wurde, sollte die Adresse "edge://flags/" aufgerufen werden. Hier lässt sich dann die Einstellung "edge-block-video-ads" finden und auf "Enabled" setzen. Anschließend muss der Nutzer die App noch neu starten. Die Redmonder scheinen das Feature momentan noch zu testen. Wann der verbesserte Video-Adblocker in eine finale Version des Programms eingebaut wird, ist unklar.Trotz der vielen zusätzlichen Funktionen wie dem integrierten Adblocker setzen die meisten Android-Nutzer auf die Lösungen von Google und Samsung. Während Chrome auf etwa 65 Prozent der Geräte installiert ist, lässt sich die Internet-Anwendung des südkoreanischen Smartphone-Herstellers auf fünf Prozent der Smartphones finden. Edge verzeichnet zwar mehr als zehn Millionen Downloads, taucht in den meisten Statistiken allerdings nicht auf.